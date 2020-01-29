WhatsApp resmen açıkladı! O telefonlara artık destek vermeyecek
WhatsApp milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren bir karara ulaştı. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 1 Şubat 2020 itibarıyla desteği keseceği telefonları açıkladı. Peki WhatsApp 1 Şubat 2020 sonrası hangi telefonlardan desteğini çekecek? Hangi telefonlar WhatsApp'ın hizmetinden yararlanamayacak? İşte detaylar...
29.01.2020 07:41
- Son Güncelleme: 29.01.2020 07:41
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.
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