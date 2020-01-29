WhatsApp resmen açıkladı! O telefonlara artık destek vermeyecek

WhatsApp 1 Şubat 2020 itibari ile Android için 4.0.3 ve üstü sürümlere, iOS için ise iOS 9 ve üstü sürümlere hizmet vermeye devam edecek.

Başka bir deyişle WhatsApp, iOS 8 ve Android 2.3.7'den eski sürüm kullanıcılarına verdiği desteği sonlandıracak.