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WhatsApp resmen açıkladı! O telefonlara artık destek vermeyecek

WhatsApp milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren bir karara ulaştı. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 1 Şubat 2020 itibarıyla desteği keseceği telefonları açıkladı. Peki WhatsApp 1 Şubat 2020 sonrası hangi telefonlardan desteğini çekecek? Hangi telefonlar WhatsApp'ın hizmetinden yararlanamayacak? İşte detaylar...

29.01.2020 07:41 - Son Güncelleme: 29.01.2020 07:41
WhatsApp resmen açıkladı! O telefonlara artık destek vermeyecek


Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.

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WhatsApp resmen açıkladı! O telefonlara artık destek vermeyecek


İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, WhatsApp, 1 Şubat 2020 itibarıyla destek vermeyi keseceği Android ve iOS işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonları açıkladı.

WhatsApp resmen açıkladı! O telefonlara artık destek vermeyecek

WhatsApp 1 Şubat 2020 itibari ile Android için 4.0.3 ve üstü sürümlere, iOS için ise iOS 9 ve üstü sürümlere hizmet vermeye devam edecek.

Başka bir deyişle WhatsApp, iOS 8 ve Android 2.3.7'den eski sürüm kullanıcılarına verdiği desteği sonlandıracak.

WhatsApp resmen açıkladı! O telefonlara artık destek vermeyecek

WhatsApp bu işlemi düzenli olarak yapıyor. Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 yılının sonunda kesilmişti.

WhatsApp 2016 yılında da eski Nokia ve BlackBerry telefonlara desteğini sona erdirmişti.

WhatsApp resmen açıkladı! O telefonlara artık destek vermeyecek

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