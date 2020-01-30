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NASA astronotu Buzz Aldrin'den tarihi itiraf! Fotoğrafı Neil Armstrong çekmiş

İnsanoğlunun ilk defa Ay'a ayak bastığı NASA'nın Apollo 11 görevi Armstrong ile birlikte Ay'a giden bir diğer astronot Buzz Aldrin'in açıklamaları ile bir kez daha gündemde. İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Aldrin, Ay'a ABD bayrağını diken kişinin aslında kendisi olduğunu itiraf etti. Aldrin, fotoğrafı çeken kişinin Neil Armstrong olduğunu belirtti. Aldrin'in bu açıklaması sonrası Ay yüzeyine ABD bayrağını Neil Armstrong'un diktiğine yönelik genel kanı ortadan kalkmış oldu.

30.01.2020 08:26 - Son Güncelleme: 30.01.2020 08:26
NASA astronotu Buzz Aldrin'den tarihi itiraf! Fotoğrafı Neil Armstrong çekmiş


Dünyamızın tek doğal uydusu Ay'da atılan ilk adımın üzerinden 50 yıl geçti. Ancak bu görev ile ilgili komplo teorilerinin ardı arkası hala kesilmiş değil.

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NASA astronotu Buzz Aldrin'den tarihi itiraf! Fotoğrafı Neil Armstrong çekmiş

Apollo 11 görevi Neil Armstrong ile birlikte Ay'a giden bir diğer astronot Buzz Aldrin'in açıklamaları ile bir kez daha gündemde.

NASA astronotu Buzz Aldrin'den tarihi itiraf! Fotoğrafı Neil Armstrong çekmiş


İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Aldrin, Ay'a ABD bayrağını diken kişinin aslında kendisi olduğunu itiraf etti.

NASA astronotu Buzz Aldrin'den tarihi itiraf! Fotoğrafı Neil Armstrong çekmiş

Aldrin, fotoğrafı çeken kişinin Neil Armstrong olduğunu belirtti. Aldrin'in bu açıklaması sonrası Ay yüzeyine ABD bayrağını Neil Armstrong'un diktiğine yönelik genel kanı ortadan kalkmış oldu.

NASA astronotu Buzz Aldrin'den tarihi itiraf! Fotoğrafı Neil Armstrong çekmiş

NASA'DAN KOMPLO TEORİLERİNİ SUSTURACAK PAYLAŞIMNASA, geçtiğimiz hafta neredeyse 50 senedir dillendirilen "ABD Ay'a ayak basmadı" komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulunmuştu

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