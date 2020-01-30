NASA astronotu Buzz Aldrin'den tarihi itiraf! Fotoğrafı Neil Armstrong çekmiş

İnsanoğlunun ilk defa Ay'a ayak bastığı NASA'nın Apollo 11 görevi Armstrong ile birlikte Ay'a giden bir diğer astronot Buzz Aldrin'in açıklamaları ile bir kez daha gündemde. İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Aldrin, Ay'a ABD bayrağını diken kişinin aslında kendisi olduğunu itiraf etti. Aldrin, fotoğrafı çeken kişinin Neil Armstrong olduğunu belirtti. Aldrin'in bu açıklaması sonrası Ay yüzeyine ABD bayrağını Neil Armstrong'un diktiğine yönelik genel kanı ortadan kalkmış oldu.

30.01.2020 08:26 - Son Güncelleme: 30.01.2020 08:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





