WhatsApp, kullanıcılarına teker teker dava açıyor! WhatsApp'ta bunu yapan yandı! Mahkeme yolu gözüktü!

WhatsApp dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Yetkililer kullanıcı deneyimini en iyi ve en güvenli hale getirmek için geliştirmeler yapıyor. 2 milyar kullanıcısı olan bir mesajlaşma sisteminin de zorlukları var. WhatsApp yeni kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı. Toplu mesaj özelliğiyle ilgili açıklama yapıldı. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu. Bundan sonra şirket kullanıcılar için yasal işlem başlatabilecek!