Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bomba özellik geldi, İOS telefonlar için yeni dönem başladı! Whatsapp’ta bundan böyle…
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, tüm dünyada milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor ve yayınlanan güncellemeler yakından takip ediliyor. Yeni eklenen özelliğin geldiği haber büyük merak yarattı ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. İOS telefon kullanıcıları için bu bomba özellik ile birlikte yeni bir dönem başlamış oldu. Whatsapp'ta bundan böyle isteyenler kullanabilecek. İşte detaylar!
Popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcıları rahat ettirecek özelliklerini sunmaya devam ediyor. Yakın zamanda duyurulan yeni özellik ile birlikte İOS kullanıcılarına müjdeli haber verildi ve detaylar araştırılmaya başlandı. Whatsapp'ta bundan böyle kullanılabilecek olan yeni özellikte neler olduğu merak edildi. İşte Whatsapp ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
WhatsApp'ın çatı şirketi Meta ile zaman zaman karşı karşıya gelen Apple, Eylül ayında iOS 15 ile birlikte Odak adını verdiği yeni modu da tanıtmıştı.
Odak modu, iPhone kullanıcılarının bildirimleri ve uygulamaları filtrelemelerine olanak tanıyordu.
Üstelik özel odaklar ayarlayabilme veya önerilen bir Odak'ı kullanma imkanı da sunulmuştu.
WhatsApp'ın 22.2.75 sürüm numarasına sahip yeni güncellemesi ise odak moduna destek verir hale geldi.
Uygulamanın son güncellemesi ayrıca sesli mesajları kaydederken duraklatma ve devam ettirme özelliğini de sunuyor.
WhatsApp, tüm bu özelliklerin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı bilgisini de paylaşıyor.