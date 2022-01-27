Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bomba özellik geldi, İOS telefonlar için yeni dönem başladı! Whatsapp’ta bundan böyle…

Popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcıları rahat ettirecek özelliklerini sunmaya devam ediyor. Yakın zamanda duyurulan yeni özellik ile birlikte İOS kullanıcılarına müjdeli haber verildi ve detaylar araştırılmaya başlandı. Whatsapp'ta bundan böyle kullanılabilecek olan yeni özellikte neler olduğu merak edildi. İşte Whatsapp ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.