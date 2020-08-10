WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet kayıtlarınızın hepsi artık...
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp, çok yakında birden fazla cihazdan aynı hesabın kullanılabilmesinin önünü açacak. İşte detaylar...
10.08.2020 15:43
- Son Güncelleme: 10.08.2020 15:43
WhatsApp'ta birden çok hesap özelliği aktif olduğunda sohbet yedekleme derdinden de kurtulacaksınız. Nasıl mı?
Yeni bir telefon aldığınızda WhatsApp yedeğinin yeni cihaza taşınması genelde sorunlu oluyor. Ancak bu özellik sayesinde yeni cihazınızda WhatsApp'ı aktif hale getirdiğinizde sohbet kayıtlarınız otomatik olarak yedeklenecek ve yeni cihaza aktarılacak.
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