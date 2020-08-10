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WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet kayıtlarınızın hepsi artık...

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp, çok yakında birden fazla cihazdan aynı hesabın kullanılabilmesinin önünü açacak. İşte detaylar...

10.08.2020 15:43 - Son Güncelleme: 10.08.2020 15:43
WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet kayıtlarınızın hepsi artık...

WhatsApp'ta kullanıcıların en büyük sorunlarından biri tarih oluyor. Bakın WhatsApp'a girdiğinizde artık ne yapabileceksiniz?

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WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet kayıtlarınızın hepsi artık...

WhatsApp, çok yakında birden fazla cihazdan aynı hesabın kullanılabilmesinin önünü açacak. Şu an tek cihazda WhatsApp hesabını kullanmak isteyenler, daha fazla cihazda WhatsApp'a girebilecek. Ancak asıl bomba özellik bu değil!

WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet kayıtlarınızın hepsi artık...

WhatsApp'ta birden çok hesap özelliği aktif olduğunda sohbet yedekleme derdinden de kurtulacaksınız. Nasıl mı?

Yeni bir telefon aldığınızda WhatsApp yedeğinin yeni cihaza taşınması genelde sorunlu oluyor. Ancak bu özellik sayesinde yeni cihazınızda WhatsApp'ı aktif hale getirdiğinizde sohbet kayıtlarınız otomatik olarak yedeklenecek ve yeni cihaza aktarılacak.

WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet kayıtlarınızın hepsi artık...

Ancak bu yedekleme işlemini yaparken mutlaka WiFi açık olmak zorunda; aksi halde yedekleme söz konusu olmayacak.

WhatsApp kullananlar dikkat! Sohbet kayıtlarınızın hepsi artık...

Diğer yandan WhatsApp'ta yeni emojiler de devreye giriyor. İşte WhatsApp kullanırken kullanmaya başlayacağımız o emojiler...

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