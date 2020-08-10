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Sizi gözetliyorlar diye kamerayı kapatıyorsunuz ama, kapatmayın! Gizli tehlikeye dikkat...

Teknoloji bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer bir yanda da gizliliğin ihlali konusunda pek çok sıkıntıya neden oluyor. Bunların başında da kamera bulunan bilgisayar ve telefonların kamera düzeneği üzerinden gizli bir şekilde görüntülerinizin alınması. Pek çok kişi bilgisayarlarında çareyi minik bir aparat ile kamerayı kapatmakta buluyor. Ama durun... Bunu yaparken ciddi zararlara yol açabilirsiniz...

10.08.2020 17:22 - Son Güncelleme: 10.08.2020 17:22
Sizi gözetliyorlar diye kamerayı kapatıyorsunuz ama, kapatmayın! Gizli tehlikeye dikkat...

Kullanıcılar, kameralarını kullanmadıklarında genelde üzerini kapatmak için aksesuarlar kullanıyor. Ancak gizliliğinizi koruyayım derken bilgisayarınızı bozabilirsiniz! Nasıl mı?

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Sizi gözetliyorlar diye kamerayı kapatıyorsunuz ama, kapatmayın! Gizli tehlikeye dikkat...

Apple'dan yapılan açıklamaya göre bu tip kamera tıkaçları asla kullanılmamalı. Çünkü bu tip aksesurların cihaza büyük bir zararı var.

Sizi gözetliyorlar diye kamerayı kapatıyorsunuz ama, kapatmayın! Gizli tehlikeye dikkat...

Bazı dizüstü bilgisayar modelleri ve Macbook modelleri, ekran ile klavye arasında neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde tasarlandığından, kamera kapağı takılıyken bilgisayarın kapağını kapatırsanız ekrana hasar verebilirsiniz.

Sizi gözetliyorlar diye kamerayı kapatıyorsunuz ama, kapatmayın! Gizli tehlikeye dikkat...

Bunun dışında kameranın üzerinin kapatılması ayrıca ortam ışığı sensörüne de engel olduğundan otomatik parlaklık ve True Tone gibi özelliklerin çalışmasını önlüyor.

Sizi gözetliyorlar diye kamerayı kapatıyorsunuz ama, kapatmayın! Gizli tehlikeye dikkat...

Apple'ın ise bu konuda bir tavsiyesi var: Kamera kapağı kullanmak yerine, kamera gösterge ışığı sayesinde kameranızın etkin olup olmadığını görebilir ve Sistem Tercihleri bölümünde hangi uygulamaların kamerayı kullanabileceğini belirleyebilirsiniz.

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