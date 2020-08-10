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Sizi gözetliyorlar diye kamerayı kapatıyorsunuz ama, kapatmayın! Gizli tehlikeye dikkat...

Teknoloji bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer bir yanda da gizliliğin ihlali konusunda pek çok sıkıntıya neden oluyor. Bunların başında da kamera bulunan bilgisayar ve telefonların kamera düzeneği üzerinden gizli bir şekilde görüntülerinizin alınması. Pek çok kişi bilgisayarlarında çareyi minik bir aparat ile kamerayı kapatmakta buluyor. Ama durun... Bunu yaparken ciddi zararlara yol açabilirsiniz...

10.08.2020 17:22 - Son Güncelleme: 10.08.2020 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





