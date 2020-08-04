Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki hayat kurtaracak! Telefonunuza Whatsapp'tan gelen mesajla artık...
WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. Son yapılan açıklamaya göre WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. WhatsApp'ta kullanıcı deneyiminin en iyi hale gelmesi için geliştirmeler yapılıyor. Uygulamaya yeni özellikler ekleniyor veya mevcut bazı özellikler üstünde değişiklikler yapılıyor. İşte onlardan biri daha hayata geçiyor...
04.08.2020 13:19
- Son Güncelleme: 04.08.2020 13:19
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