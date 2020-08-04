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Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki hayat kurtaracak! Telefonunuza Whatsapp'tan gelen mesajla artık...

WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. Son yapılan açıklamaya göre WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. WhatsApp'ta kullanıcı deneyiminin en iyi hale gelmesi için geliştirmeler yapılıyor. Uygulamaya yeni özellikler ekleniyor veya mevcut bazı özellikler üstünde değişiklikler yapılıyor. İşte onlardan biri daha hayata geçiyor...

04.08.2020 13:19 - Son Güncelleme: 04.08.2020 13:19
Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki hayat kurtaracak! Telefonunuza Whatsapp'tan gelen mesajla artık...

WhatsApp'ta yazışırken mesajların altında bu simgeyi görürseniz şaşırmayın. İşte popüler uygulamanın yeni özelliği...

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Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki hayat kurtaracak! Telefonunuza Whatsapp'tan gelen mesajla artık...

WhatsApp mesajların altına büyüteç simgesi geliyor. Tek tik, çift tik ve mavi çift tikin görüldüğü alanın hemen yanında beliren bu simge bakın ne işe yarayacak?

Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki hayat kurtaracak! Telefonunuza Whatsapp'tan gelen mesajla artık...

Sizinle paylaşılan bir bağlantının gerçekten doğru bilgi verip vermediğini anlamak istediğinizde internetten arama yapmak için bu büyütece dokunacaksınız. Böylece koronavirüs salgınında yanlış bilginin yayılmasının önüne geçilmiş olacak.

Ama durun, WhatsApp'taki tek sürpriz bu değil!

Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki hayat kurtaracak! Telefonunuza Whatsapp'tan gelen mesajla artık...

WhatsApp kullananların önündeki büyük engel kalkıyor. Uygulamaya girenler bakın artık ne yapabilecek?

Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki hayat kurtaracak! Telefonunuza Whatsapp'tan gelen mesajla artık...

WhatsApp hesapları bugün için sadece bir telefonda kullanılabiliyor. Bu nedenle telefonunuzda WhatsApp'ı etkinleştirdikten sonra bir başka telefonda WhatsApp uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapamıyorsunuz.

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