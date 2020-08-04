Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki hayat kurtaracak! Telefonunuza Whatsapp'tan gelen mesajla artık...

Sizinle paylaşılan bir bağlantının gerçekten doğru bilgi verip vermediğini anlamak istediğinizde internetten arama yapmak için bu büyütece dokunacaksınız. Böylece koronavirüs salgınında yanlış bilginin yayılmasının önüne geçilmiş olacak.



Ama durun, WhatsApp'taki tek sürpriz bu değil!