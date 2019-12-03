WhatsApp karardı! WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır?
Whatsapp ile ilgili sürekli olarak yeni haberler gelmeye devam ediyor. Akıllı telefon teknolojisi ve sosyal medyanın gelişmesi ile vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri olan Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor. Ve her geçen gün özelliklerine bir yenisini eklemeye devam ediyor. Devamlı güncellenen Whatsapp beta sürümü ile Whatsapp karardı. Bakın nasıl.
03.12.2019 11:59
- Son Güncelleme: 03.12.2019 12:03
WhatsApp geliştirici ekibi şimdi, uygulamanın beta sürümünü "2.19.353"e yükseltti. Bu sürüm, uygulamaya yeni bir özellik kazandırmadı ancak tüketicilerin çok uzun zamandır bekledikleri karanlık modu yeniden getirdi.
Hatırlanacağı üzere WhatsApp'ın karanlık modu bir görülmüş bir kaybolmuş, kullanıcıların kafaları iyiden iyiye kafaları karışmıştı. 2.19.353 sürümü, karanlık modla ilgili çok önemli bir özelliği gözler önüne seriyor.
WhatsApp geliştiricileri, karanlık mod konusunda her ne kadar eleştiriliyor olsalar da bu özellikle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyor gibi görünüyorlar. Çünkü WhatsApp'ın Android platformuna sunulan son beta sürümü, karanlık modun otomatik olarak ayarlanabilmesine de imkan veriyor.
Şöyle ki kullanıcılar, pil durumlarına göre WhatsApp'ın otomatik olarak karanlık modunu kullanmaya başlayabilecekler.
WhatsApp'ın karanlık modundaki yeni özellik, uygulamanın "Ayarlar" bölümüne eklenmiş durumda. Kullanıcılar, WhatsApp'ın Ayarlar menüsünde yer alan "Tema Seçimi" alt menüsü altından karanlık modla ilgili seçimler yapabiliyorlar.