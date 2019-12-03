WhatsApp karardı! WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır?

Whatsapp ile ilgili sürekli olarak yeni haberler gelmeye devam ediyor. Akıllı telefon teknolojisi ve sosyal medyanın gelişmesi ile vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri olan Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor. Ve her geçen gün özelliklerine bir yenisini eklemeye devam ediyor. Devamlı güncellenen Whatsapp beta sürümü ile Whatsapp karardı. Bakın nasıl.

03.12.2019 11:59 - Son Güncelleme: 03.12.2019 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





