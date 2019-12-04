Nibiru kehaneti yeniden türedi, 9. Gezegen ortaya çıktı! NASA gerçekleri saklıyor mu?

"Bir kişi ev yapımı bir filtre ile (Kırmızı filtre) Güneş'in fotoğraflarını çekti ve Güneş yakınında bir küre olduğunu fark etti. Bu küre Dünya'dan ve daha birçok gezegenden 20 kat daha büyük. Negatif formatta (Mavi) küre daha çok belli oluyor.