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Nibiru kehaneti yeniden türedi, 9. Gezegen ortaya çıktı! NASA gerçekleri saklıyor mu?

Asılsız bir kehanet mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? NASA bildiği gerçekleri tüm dünyadan saklıyor mu? Maya Takvimi'nin son günü olan 21 Aralık 2012'de Nibiru'nun Dünya'ya çarpacağı ve yaşamı yok edeceği ileri sürülmüştü. 2017 yılında ise bazı komplo teorisyenleri Nibiru'nun dünyaya çarpacağını iddia etmişti. Nibiru olarak adlandırılan 9.Gezegen olduğu iddia edilen Nibiru hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Nibiru'nun Güneş'in yakınında görüldüğü iddia edildi.Bazı görseller paylaşıldı. Bu durum gizemli gezegen hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Ünlü komplo teorisyeni Waring, NASA'yı gerçekleri saklamakla suçladı. İşte detaylar...

04.12.2019 12:04 - Son Güncelleme: 04.12.2019 12:28
Nibiru kehaneti yeniden türedi, 9.Gezegen ortaya çıktı! NASA gerçekleri saklıyor mu?

Sümerler tarafından Nibiru, Babiller tarafından da Marduk olarak adlandırılan 9. Gezegen yıllardır büyük bir tartışma konusu. NASA'dan yetkililerin ve birçok bilim insanının açıklamalarına rağmen, 9. Gezegen'in Dünya'ya çarpacağı iddiası komplo teorisyenleri tarafından dile getiriliyor.

Nibiru kehaneti yeniden türedi, 9.Gezegen ortaya çıktı! NASA gerçekleri saklıyor mu?

Maya Takvimi'nin sona erdiği 21 Aralık 2012 tarihinde 9. Gezegen'in Güneş etrafındaki eliptik turunu tamamlayıp, Dünya'ya çarpacağı söylenmişti. Böyle bir şey yaşanmadı, komplo uzmanları Maya Takvimi'nin yanlış olduğunu veya yanlış hesaplama yapıldığını savunup, farklı tarihler verdi.

Nibiru kehaneti yeniden türedi, 9.Gezegen ortaya çıktı! NASA gerçekleri saklıyor mu?

Şimdi ise 9. Gezegen hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Güneş'in yakınında gizemli gezegenin görüldüğü belirtildi ve kanıt olarak bazı fotoğraflar paylaşıldı. Bu iddianın arkasındaki kişi ise ünlü komplo teorisyeni ve UFO avcısı olan Scott C. Waring.

Nibiru kehaneti yeniden türedi, 9.Gezegen ortaya çıktı! NASA gerçekleri saklıyor mu?

Waring, 9. Gezegen'e ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflar paylaştı ve NASA'yı gerçekleri saklamakla, bilgi vermemekle suçladı. Komplo uzmanı konu hakkında ilginç bir açıklama yaptı ve söz konusu Güneş fotoğraflarının filtre ile çekildiğini, kendisine ait olmadığını belirtti. Waring'in konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

Nibiru kehaneti yeniden türedi, 9.Gezegen ortaya çıktı! NASA gerçekleri saklıyor mu?

"Bir kişi ev yapımı bir filtre ile (Kırmızı filtre) Güneş'in fotoğraflarını çekti ve Güneş yakınında bir küre olduğunu fark etti. Bu küre Dünya'dan ve daha birçok gezegenden 20 kat daha büyük. Negatif formatta (Mavi) küre daha çok belli oluyor.

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