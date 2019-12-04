Nibiru kehaneti yeniden türedi, 9. Gezegen ortaya çıktı! NASA gerçekleri saklıyor mu?
Asılsız bir kehanet mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? NASA bildiği gerçekleri tüm dünyadan saklıyor mu? Maya Takvimi'nin son günü olan 21 Aralık 2012'de Nibiru'nun Dünya'ya çarpacağı ve yaşamı yok edeceği ileri sürülmüştü. 2017 yılında ise bazı komplo teorisyenleri Nibiru'nun dünyaya çarpacağını iddia etmişti. Nibiru olarak adlandırılan 9.Gezegen olduğu iddia edilen Nibiru hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Nibiru'nun Güneş'in yakınında görüldüğü iddia edildi.Bazı görseller paylaşıldı. Bu durum gizemli gezegen hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Ünlü komplo teorisyeni Waring, NASA'yı gerçekleri saklamakla suçladı. İşte detaylar...
Waring, 9. Gezegen'e ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflar paylaştı ve NASA'yı gerçekleri saklamakla, bilgi vermemekle suçladı. Komplo uzmanı konu hakkında ilginç bir açıklama yaptı ve söz konusu Güneş fotoğraflarının filtre ile çekildiğini, kendisine ait olmadığını belirtti. Waring'in konu hakkındaki açıklaması şu şekilde: