WhatsApp'ın bu özelliğinin mutlaka bilinmesi gerekiyor! Hem Android hem iOS kullanıcıları...

Bu özelliği kullanabilmeniz için Android ve iOS platformunda farklı yöntemleri uygulamanız gerekiyor. Şöyle ki eğer işletim sisteminiz Android ise, istatistiklerini incelemek istediğiniz sohbeti açın ve ekranın sağ üst kısmında bulunan "Menü" butonuna dokunun. Buradan da "Ayarlar" sekmesine giriş yapın. iOS platformunda ise WhatsApp, zaten doğrudan Ayarlar menüsüne ulaşmanıza imkan sağlıyor.

Uygulamanın Ayarlar bölümüne girdikten sonra "Veri ve Saklama Alanı Kullanımı" ismindeki alt menüye giriş yapın. Karşınıza çıkan ekran aslında WhatsApp ayarlarınız için önemli detaylar içeriyor.