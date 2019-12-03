WhatsApp'ın bu özelliğinin mutlaka bilinmesi gerekiyor! Hem Android hem iOS kullanıcıları...
WhatsApp, hiç kuşkusuz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu. Gerek özel, gerek iş yazışmalarımızın pek çoğunu Whatsapp üzerinden yapıyoruz. Ses, fotoğraf ve dosya gönderim özelliği de elimizi kolaylaştırıyor. Her ne kadar kişisel verilerin sızdırılması iddiaları söz konusu olsa da kullanımdan vazgeçilmiyor. Ayrıca uygulamanın sunduğu özellikler de diğer kullanıcılarla iletişime geçmeyi bir hayli kolaylaştırıyor. WhatsApp'ın, kullanıcıya sunduğu pek çok özellik var ancak biz belli bir kısmını biliyoruz. Birazdan göreceğiniz bu özellik kullanıcı deneyiminizi baştan aşağı değiştirebilir. Üstelik bu özellik, hem Android hem de iOS platformunda yer alıyor.
Bunun için çok küçük bir ayarlama yapmanız yeterli.
WhatsApp'ın bu çok bilinmeyen ancak fazlasıyla etkili olan bu özelliği, uygulamanın bir sohbette kaç tane metin mesajı olduğunu, kaç adet fotoğraf, video ve GIF dosyasının bulunduğunu gösteriyor. Bu özellik kapsamında oldukça kapsamlı sonuçlar veren WhatsApp, en çok kiminle konuştuğunuzu ya da bir grupta ne kadar içeriğin olduğunu açıkça gösteriyor.
Bu özelliği kullanabilmeniz için Android ve iOS platformunda farklı yöntemleri uygulamanız gerekiyor. Şöyle ki eğer işletim sisteminiz Android ise, istatistiklerini incelemek istediğiniz sohbeti açın ve ekranın sağ üst kısmında bulunan "Menü" butonuna dokunun. Buradan da "Ayarlar" sekmesine giriş yapın. iOS platformunda ise WhatsApp, zaten doğrudan Ayarlar menüsüne ulaşmanıza imkan sağlıyor.
Uygulamanın Ayarlar bölümüne girdikten sonra "Veri ve Saklama Alanı Kullanımı" ismindeki alt menüye giriş yapın. Karşınıza çıkan ekran aslında WhatsApp ayarlarınız için önemli detaylar içeriyor.