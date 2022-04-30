Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu! 30 Nisan bugün son gün! Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! O telefon ve modellerin üzeri çizildi
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün itibariyle bazı cihazlarda çalışmayı durduracak. WhatsApp'sız kalacak telefon ve tabletler vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda kullanıcı hangi cihazlarda Whatsapp'ın çalışmayacağını araştırmaya başladı. Popüler mesajlaşma uygulaması o cihazları tek tek açıkladı. İşte Whatsapp'sız kalacak marka ve modeller...
30.04.2022 15:45 - Son Güncelleme: 30.04.2022 15:45
Whatsapp'tan kullanıcılara kötü haber geldi. 30 Nisan bugün son gün! Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! O telefon ve modellerin üzeri çizildi. Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu. Popüler mesajlaşma uygulamasından yapılan açıklamaya göre telefon ve modellerde güncelleme yapılmayacak. WhatsApp o cihazlardan desteğini çekmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Dünya üzerinden en çok kullancısı bulunan uygulamaların başında Whatsapp geliyor. Uygulama yeni sürümü artık bazı cihazlarla uyumsuz olmaya başladı. Konuya ilişkin de yazılı açıklama yapıldı.
WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre;
Android Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışan cep telefonları