Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu! 30 Nisan bugün son gün! Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! O telefon ve modellerin üzeri çizildi

Whatsapp'tan kullanıcılara kötü haber geldi. 30 Nisan bugün son gün! Milyarlarca kullanıcıya soğuk duş! O telefon ve modellerin üzeri çizildi. Whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu. Popüler mesajlaşma uygulamasından yapılan açıklamaya göre telefon ve modellerde güncelleme yapılmayacak. WhatsApp o cihazlardan desteğini çekmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...