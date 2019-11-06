WhatsApp'a Android güncellemesi geldi! WhatsApp yeni özellikleri şaşırttı!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edeceği yenilikler ile gündemde. 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Android güncellemesi ile 74 yeni emoji'ye kavuşacak. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

06.11.2019 10:35 - Son Güncelleme: 06.11.2019 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





