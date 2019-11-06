GaleriTeknoloji

WhatsApp'a Android güncellemesi geldi! WhatsApp yeni özellikleri şaşırttı!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edeceği yenilikler ile gündemde. 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Android güncellemesi ile 74 yeni emoji'ye kavuşacak. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

06.11.2019 10:35 - Son Güncelleme: 06.11.2019 10:35
WhatsApp Android güncellemesi geldi! İşte WhatsApp'ın yeni emoji'leri şaşırttı!


WABetaInfo'nun ulaştığı bilgilere göre,
WhatsApp Android kullanıcıları için beta sürümünü güncelledi. Yeni sürüm ile kullanıcılar yeni emoji'lere kavuşacak. Gelen ilk bilgilere göre, yeni sürümde 74 tane yeni emoji yer alacak.

WhatsApp Android güncellemesi geldi! İşte WhatsApp'ın yeni emoji'leri şaşırttı!

WhatsApp 2.19.315 güncellemesi ile birlikte arasında esneme, el sıkma, diz çökmüş insanlar, işitme ve yürüme engelliler için çeşitli emoji opsiyonları yer alıyor. Ayrıca flamingo, orangutan, uçurtma, paraşüt ve falafel gibi farklı emoji'ler de uygulamaya ekleniyor.

WhatsApp Android güncellemesi geldi! İşte WhatsApp'ın yeni emoji'leri şaşırttı!

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

WhatsApp Android güncellemesi geldi! İşte WhatsApp'ın yeni emoji'leri şaşırttı!


EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

WhatsApp Android güncellemesi geldi! İşte WhatsApp'ın yeni emoji'leri şaşırttı!

DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Facebook'ta bir devrin sonu! Dünyaca ünlü şirket uygulamaları ayıracak yeni logosunu tanıttı
Facebook'ta bir devrin sonu! Dünyaca ünlü şirket uygulamaları "ayıracak" yeni logosunu tanıttı