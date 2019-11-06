WhatsApp'a Android güncellemesi geldi! WhatsApp yeni özellikleri şaşırttı!
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edeceği yenilikler ile gündemde. 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Android güncellemesi ile 74 yeni emoji'ye kavuşacak. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.