Facebook'ta bir devrin sonu! Dünyaca ünlü şirket uygulamaları "ayıracak" yeni logosunu tanıttı

"Şirket olarak bizim ana servislerimiz arasında Facebook uygulaması, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ve Calibra bulunuyor. Bu uygulamalar ve teknolojiler yıllardır altyapı paylaşıyor ve bu servislerin arkasındaki takımlar sıkça birlikte çalışıyor.