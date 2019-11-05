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Facebook'ta bir devrin sonu! Dünyaca ünlü şirket uygulamaları "ayıracak" yeni logosunu tanıttı

Facebook, şirketin kurumsal kimliği ve uygulamaları arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla oluşturduğu yeni logosunu tanıttı. Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, Facebook tarafından sunulan ürünler konusunda daha net olma amacıyla şirketin logosunu güncellediklerini belirterek, tanıtılan yeni logonun Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacağını kaydetti.

05.11.2019 18:32 - Son Güncelleme: 05.11.2019 18:34
Facebook'ta bir devrin sonu! Dünyaca ünlü şirket uygulamaları ayıracak yeni logosunu tanıttı

Facebook, şirketin kurumsal kimliği ve uygulamaları arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla yeni logo kullanacağını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, 15 yıl önce tek bir uygulama olarak yayın hayatına başlayan platformun, bugün insanlar arasında iletişim sağlamak, iş geliştirmek gibi çeşitli amaçlar için ürün paketi sunduğu bildirildi.

Facebook'ta bir devrin sonu! Dünyaca ünlü şirket uygulamaları ayıracak yeni logosunu tanıttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, Facebook tarafından sunulan ürünler konusunda daha net olma amacıyla şirketin logosunu güncellediklerini belirterek, tanıtılan yeni logonun Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacağını kaydetti.

Facebook'ta bir devrin sonu! Dünyaca ünlü şirket uygulamaları ayıracak yeni logosunu tanıttı

Lucio, yeni logonun anlaşılırlık amacıyla tasarlandığını, şirket ve uygulama arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla özel tipografi ve büyük harf kullanımının tercih edildiğini aktardı.

Facebook'ta bir devrin sonu! Dünyaca ünlü şirket uygulamaları ayıracak yeni logosunu tanıttı

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"
İnsanların, kullandıkları uygulamaların hangi şirket tarafından geliştirildiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Lucio, şunları kaydetti:

Facebook'ta bir devrin sonu! Dünyaca ünlü şirket uygulamaları ayıracak yeni logosunu tanıttı

"Şirket olarak bizim ana servislerimiz arasında Facebook uygulaması, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ve Calibra bulunuyor. Bu uygulamalar ve teknolojiler yıllardır altyapı paylaşıyor ve bu servislerin arkasındaki takımlar sıkça birlikte çalışıyor.

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