Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı NASA'nın düzenlediği “Dünya Turnuvası”nda finalde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, birçok fotoğrafı eleyen Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finaldeki yerini aldı. Yarı finalinde Castellanus bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü alarak finale yükselme başarısı gösteren Van Gölü fotoğrafı, final için de iddiasını sürdürüyor.





DÜNYANIN EN BÜYÜK SODALI GÖLÜ OLDUĞU BİLGİSİNE DE VERİLİYOR

Yarışmanın final bölümünde birlik kategorisindeki uzun pozlama tekniğiyle çekilen "Hareket halindeki yıldızlar" fotoğrafıyla yarışacak olan Van Gölü fotoğrafı, final için bir hayli iddialı görünüyor. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de veriliyor.



