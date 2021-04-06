Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in telefon numarası sızdı 'WhatsApp sırrı' ortaya çıktı!

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Facebook'ta kullanıcıların bilgileri sızmış, bilgileri sızan kişiler arasında Facebook'un sahibi ve CEO'su olan Mark Zuckerberg de yer almıştı. Sızan veriler arasında Zuckerberg'in telefon numarası da yer alıyordu. Bu telefon numarası üzerinden Zuckerberg'in çok konuşulacak bir sırrı deşifre oldu.

06.04.2021 15:20 - Son Güncelleme: 06.04.2021 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





