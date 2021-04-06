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Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in telefon numarası sızdı 'WhatsApp sırrı' ortaya çıktı!

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Facebook'ta kullanıcıların bilgileri sızmış, bilgileri sızan kişiler arasında Facebook'un sahibi ve CEO'su olan Mark Zuckerberg de yer almıştı. Sızan veriler arasında Zuckerberg'in telefon numarası da yer alıyordu. Bu telefon numarası üzerinden Zuckerberg'in çok konuşulacak bir sırrı deşifre oldu.

06.04.2021 15:20 - Son Güncelleme: 06.04.2021 15:20
Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in telefon numarası sızdı 'WhatsApp sırrı' ortaya çıktı!

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz büyük bir sızıntı haberiyle gündeme gelmişti.

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Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in telefon numarası sızdı 'WhatsApp sırrı' ortaya çıktı!

Sızıntı nedeniyle 500 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının bilgileri sızmış, bilgileri sızan kişiler arasında Mark Zuckerberg de yer almıştı.

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in telefon numarası sızdı 'WhatsApp sırrı' ortaya çıktı!

Bünyesinde WhatsApp'ı bulunduran Facebook'un sahibi ve CEO'su olan Mark Zuckerberg'in sırrı bu sızıntı ile deşifre oldu.

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in telefon numarası sızdı 'WhatsApp sırrı' ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde sızan veriler arasında Zuckerberg'in telefon numarası da yer alıyordu.

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in telefon numarası sızdı 'WhatsApp sırrı' ortaya çıktı!

Bu telefon numarası üzerinden Zuckerberg'in WhatsApp'ın en büyük rakibi Signal'i kullandığı ortaya çıktı.