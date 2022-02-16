Uzun zamandır bekleniyordu, grup sohbetlerinde yeni bir dönem başlıyor! Whatsapp kullanıcılarını sevindiren özellik!

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Uzun zamandır beklenen ve sonunda kullanıma sunulacak olan gelişmiş yeni özellik ile grup sohbetlerinde farklı bir dönem başlayacak. Hem İOS hem Android hem de web üzerinden Whatsapp uygulamasını kullanan herkes bu habere çok sevinecek. Öncelikle işletme hesaplarının kullanımına sunulacak ve daha sonra tüm kullacılar faydalanabilecek. İşte detaylar!