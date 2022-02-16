Uzun zamandır bekleniyordu, grup sohbetlerinde yeni bir dönem başlıyor! Whatsapp kullanıcılarını sevindiren özellik!
Sevilen mesajlaşma uygulaması İOS, Android ve Web kullanıcılarına kolaylıklar sunmaya devam ediyor ve yeni özelliklerini duyuruyor. Whatsapp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği haber geldi ve tanıtılan yeni özelliklerin detayları yakından inceleniyor. Kapak fotoğrafıyla ilgili yeni özellikle öncelikle işletme hesaplarına sunulacak ve daha sonra tüm kullanıcılar faydalanabilecek. İşte son güncellemeler!
Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Uzun zamandır beklenen ve sonunda kullanıma sunulacak olan gelişmiş yeni özellik ile grup sohbetlerinde farklı bir dönem başlayacak. Hem İOS hem Android hem de web üzerinden Whatsapp uygulamasını kullanan herkes bu habere çok sevinecek. Öncelikle işletme hesaplarının kullanımına sunulacak ve daha sonra tüm kullacılar faydalanabilecek. İşte detaylar!
WHATSAPP YENİ ÖZELLİK
WhatsApp Business kullanıcıları için denenmeye başlanan yeni özellik ile öncelikli olarak işletme hesaplarında kapak fotoğrafı eklenebilmesinin yolu açılacak.
Böylelikle Whatsapp, diğer sosyal medya uygulamalarına benzerlik olarak bir adım daha yaklaşmış olacak..