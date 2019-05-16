Uçaklarda dağıtılan kulaklıklar hakkında şoke eden detay!
Sık sık uçak yolculuğu yapar mısınız? Peki uçaklarda sık sık karşılaştığınız bazı şeylerin ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte uçaklarla alakalı sıra dışı o bilgiler.
16.05.2019 14:13
- Son Güncelleme: 16.05.2019 14:22
Bu video oynatılırken veya havada uçuş ekibi herhangi bir anons yaptığında yolcunun söylenilenleri duyması ve uygulaması gerekiyor. Eski uçaklarda kabin eğlence sisteminde anons bazen dinlediğiniz müzik veya film kanalındaki sesi kesemiyordu. İkinci giriş ile anons yolcuya sorun olmadan ulaştırılması hedeflenmişti.
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