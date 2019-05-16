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Uçaklarda dağıtılan kulaklıklar hakkında şoke eden detay!

Sık sık uçak yolculuğu yapar mısınız? Peki uçaklarda sık sık karşılaştığınız bazı şeylerin ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte uçaklarla alakalı sıra dışı o bilgiler.

16.05.2019 14:13 - Son Güncelleme: 16.05.2019 14:22
Uçaklarda dağıtılan kulaklıklar hakkında şoke eden detay!

Uçaklarda yolculara ücretsiz olarak dağıtılan kulaklıklarla ilgili öyle bir şey var ki hemen hemen kimsenin bundan haberi bile yok!

Uçaklarda dağıtılan kulaklıklar hakkında şoke eden detay!

Uçakta dağıtılan kulaklıklar çift girişlidir. Neden böyle bir uygulama yapıldığını biliyor musunuz? İşte o ilginç sorunun cevabı…

Uçaklarda dağıtılan kulaklıklar hakkında şoke eden detay!

Havacılık kurallarına göre, yolcu uçakları havalanmadan önce acil durumlarda yolculara ne yapılacağının anlatılması gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurları yapabileceği gibi şirketler hazırladıkları videoları ekranlardan yayınlıyor.

Uçaklarda dağıtılan kulaklıklar hakkında şoke eden detay!

Genellikle iki dilde çekilen videolara bazı şirketler işitme engelliler için işaret dilini de açılan pencerede ekliyor.

Uçaklarda dağıtılan kulaklıklar hakkında şoke eden detay!

Bu video oynatılırken veya havada uçuş ekibi herhangi bir anons yaptığında yolcunun söylenilenleri duyması ve uygulaması gerekiyor. Eski uçaklarda kabin eğlence sisteminde anons bazen dinlediğiniz müzik veya film kanalındaki sesi kesemiyordu. İkinci giriş ile anons yolcuya sorun olmadan ulaştırılması hedeflenmişti.

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