Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile güçlenmeye devam ediyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen, müşterek harekat yeteneklerini artıran yazılım tabanlı milli silahlara yenileri eklenecek. Peki Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar? İşte dosta güven düşmana korku salan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanteri...
16.05.2019 23:51
- Son Güncelleme: 16.05.2019 23:52
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