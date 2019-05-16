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Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile güçlenmeye devam ediyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen, müşterek harekat yeteneklerini artıran yazılım tabanlı milli silahlara yenileri eklenecek. Peki Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar? İşte dosta güven düşmana korku salan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanteri...

16.05.2019 23:51 - Son Güncelleme: 16.05.2019 23:52
Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri...

Her geçen gün gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri de giderek büyüyor.

İşte TSK'nın elindeki askeri araçlar;

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri...

ACV-AIFV
650 adet

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri...

Panter
255 adet

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri...

Agusta-Bell 204
15 adet

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri...

M114 obüs
535 adet

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