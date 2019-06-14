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Uber’in uçan taksisinin fotoğrafları yayınlandı

Uluslararası taksi şirketi Uber, uzun süredir üzerinde çalıştığı uçan taksi modeline ait ilk görüntüleri paylaştığı. Uber'İn uçan taksisi bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi... Şirketten yapılan açıklamaya göre, Melbourne'deki test uçuşları 2020'de, ticari uçuşlar ise 2023 yılında başlayacak.

14.06.2019 10:19 - Son Güncelleme: 14.06.2019 10:24
Uber’in uçan taksisinin fotoğrafları yayınlandı

Uluslararası taksi şirketi Uber, son dönemde yoğun mesai harcadığı uçan taksi modeline ve duraklarına ait detaylı fotoğrafları paylaştı.

Uber’in uçan taksisinin fotoğrafları yayınlandı

Bilim kurgu filmlerinden görmeye alışkın olduğumuz uçan otomobillerin hayatımıza girmesi için geri sayım başladı.

Uber’in uçan taksisinin fotoğrafları yayınlandı

Zira Uluslararası taksi şirketi Uber, bu hayalin gerçek olması için pek çok somut atıyor.

Uber’in uçan taksisinin fotoğrafları yayınlandı

Uber, dünyadaki ilk ''uçan taksi'' uygulaması için seçilen pilot şehirlerin Melbourne, Dallas ve Los Angeles kentleri olduğunu ilan etmişti.

Uber’in uçan taksisinin fotoğrafları yayınlandı

Uber bu proje kapsamında Safran Cabin ile iş birliği yaptı. Söz konusu iş birliği sonucunda ortaya çıkan araca ait detaylı görseller de gelmiş durumda.

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