Uber’in uçan taksisinin fotoğrafları yayınlandı
Uluslararası taksi şirketi Uber, uzun süredir üzerinde çalıştığı uçan taksi modeline ait ilk görüntüleri paylaştığı. Uber'İn uçan taksisi bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi... Şirketten yapılan açıklamaya göre, Melbourne'deki test uçuşları 2020'de, ticari uçuşlar ise 2023 yılında başlayacak.
14.06.2019 10:19
- Son Güncelleme: 14.06.2019 10:24
Uluslararası taksi şirketi Uber, son dönemde yoğun mesai harcadığı uçan taksi modeline ve duraklarına ait detaylı fotoğrafları paylaştı.
Bilim kurgu filmlerinden görmeye alışkın olduğumuz uçan otomobillerin hayatımıza girmesi için geri sayım başladı.
Zira Uluslararası taksi şirketi Uber, bu hayalin gerçek olması için pek çok somut atıyor.
Uber, dünyadaki ilk ''uçan taksi'' uygulaması için seçilen pilot şehirlerin Melbourne, Dallas ve Los Angeles kentleri olduğunu ilan etmişti.
Uber bu proje kapsamında Safran Cabin ile iş birliği yaptı. Söz konusu iş birliği sonucunda ortaya çıkan araca ait detaylı görseller de gelmiş durumda.