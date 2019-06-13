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S-400 mü güçlü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulunduğu kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı ardından Başkan Erdoğan, Rusya tarafından önümüzdeki ay teslimatı yapılacak S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada,"Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." dedi. Vatandaşlar ise, S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü? sorularına yanıt arıyor.

13.06.2019 23:35 - Son Güncelleme: 13.06.2019 23:35
S-400 mü güçlü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram namazı sonrası "Bizim attığımız adım belli. Bizim yaptığımız bir anlaşma var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Biz ABD'ye karşı teklifimizi de yaptık. Heyet oluşturalım dedik. Patriot da verin dedik. Ama şartları da Rusya kadar olumlu olmalı dedik. Olumlu olursa Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Ama ABD tarafında maalesef S-400 gibi olumlu bir teklif gelmedi. Türkiye olarak menfaatlerimizi düşünerek adımlarımızı atacağız." açıklamasının ardından vatandaşlar S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü? sorularına yanıt arıyor.

S-400 mü güçlü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

S400 FÜZESİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

S-400 Triumf olarak adlandırılan S400 füzesi, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

S-400 mü güçlü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

S-400, 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir evrim olmuştur.

S-400 mü güçlü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır.

S-400 mü güçlü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

Ayrıca S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir.

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