S-400 mü güçlü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulunduğu kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantı ardından Başkan Erdoğan, Rusya tarafından önümüzdeki ay teslimatı yapılacak S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada,"Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." dedi. Vatandaşlar ise, S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü? sorularına yanıt arıyor.
13.06.2019 23:35
- Son Güncelleme: 13.06.2019 23:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram namazı sonrası "Bizim attığımız adım belli. Bizim yaptığımız bir anlaşma var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Biz ABD'ye karşı teklifimizi de yaptık. Heyet oluşturalım dedik. Patriot da verin dedik. Ama şartları da Rusya kadar olumlu olmalı dedik. Olumlu olursa Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Ama ABD tarafında maalesef S-400 gibi olumlu bir teklif gelmedi. Türkiye olarak menfaatlerimizi düşünerek adımlarımızı atacağız." açıklamasının ardından vatandaşlar S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü? sorularına yanıt arıyor.
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