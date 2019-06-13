S-400 mü güçlü Patriot mu? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram namazı sonrası "Bizim attığımız adım belli. Bizim yaptığımız bir anlaşma var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Biz ABD'ye karşı teklifimizi de yaptık. Heyet oluşturalım dedik. Patriot da verin dedik. Ama şartları da Rusya kadar olumlu olmalı dedik. Olumlu olursa Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Ama ABD tarafında maalesef S-400 gibi olumlu bir teklif gelmedi. Türkiye olarak menfaatlerimizi düşünerek adımlarımızı atacağız." açıklamasının ardından vatandaşlar S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü? sorularına yanıt arıyor.