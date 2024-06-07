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Metaverse çılgınlığı kabusa dönüştü! Geride 1 milyar dolarlık sanal enkaz bıraktı! Zuckerberg'den sonra en çok kaybeden Türkler

Metaverse çılgınlığı yatırımcıların kabusu oldu. Sanal dünyada satın alınan köprüler, araziler ve sarayların değeri %90 oranında düştü. Meta'nın kurucusu Zuckerberg'in ardından en büyük kaybı Türkiye yaşadı. Sanal enkazın maliyetinin 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 09:03 Güncelleme 07 Haziran 2024, 09:14
Metaverse çılgınlığı kabusa dönüştü! Geride 1 milyar dolarlık sanal enkaz bıraktı! Zuckerberg’den sonra en çok kaybeden Türkler 1

Pandemi sonrası teknoloji dünyasında hızla yayılan Metaverse çılgınlığı, yatırımcılar için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.

Metaverse çılgınlığı kabusa dönüştü! Geride 1 milyar dolarlık sanal enkaz bıraktı! Zuckerberg’den sonra en çok kaybeden Türkler 2

Türkiye'nin önemli tarihi yapıları, stadyumları, sarayları, camileri ve köprülerini sanal dünyada satın alarak gelecekte değer kazanacağını umanlar, aynı şekilde sanal mağazalar açan ve altyapı yatırımları yapan şirketler, bekledikleri kazancı elde edemedi.

Metaverse çılgınlığı kabusa dönüştü! Geride 1 milyar dolarlık sanal enkaz bıraktı! Zuckerberg’den sonra en çok kaybeden Türkler 3

Vatandaşlar ve şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği sanal arsaların değeri yüzde 90 oranında düştü. Sanal arazilere yapılan yatırımlar eridi.

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