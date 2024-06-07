Metaverse çılgınlığı kabusa dönüştü! Geride 1 milyar dolarlık sanal enkaz bıraktı! Zuckerberg'den sonra en çok kaybeden Türkler

Pandemi sonrası teknoloji dünyasında hızla yayılan Metaverse çılgınlığı, yatırımcılar için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.
Türkiye'nin önemli tarihi yapıları, stadyumları, sarayları, camileri ve köprülerini sanal dünyada satın alarak gelecekte değer kazanacağını umanlar, aynı şekilde sanal mağazalar açan ve altyapı yatırımları yapan şirketler, bekledikleri kazancı elde edemedi.
Vatandaşlar ve şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği sanal arsaların değeri yüzde 90 oranında düştü. Sanal arazilere yapılan yatırımlar eridi.