Türkiye'nin savaş uçağı sayısı açıklandı! Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var?
Türkiye'nin savaş uçağı sayısı açıklandı! Günümüz dünyasında savaş uçakları yani hava gücü savaşların kazanılmasında büyük bir etken olmultur. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk "İstikbal göklerdedir'' ifadesini kullanmıştı. Bu anlamda savaş uçakları çok önemlidir. Savaş uçağı, savaşlarda kara ve su üstündeki hedefleri bombalamak, diğer uçakları tahrip etmek gibi askeri amaçlarda kullanılan uçaklardır. Görevlerine göre Havadan Yere Füze (AGM), Havadan Havaya Füze (AAM) ve top taşıyan ayrıca hedeflerin tespiti, gözlenmesi için çeşitli radar, pod lar taşırlar. Avcı uçakları kendi aralarında sınıflara ayrılırlar hava üstünlük uçagı (genelde tek kişilik, hızlı, yüksek irtifalı uçaklar Mig 25, Su 27, F-14A, F-15C), hucum uçağı (15-25 ton arası tek motorlu ateş gücü yüksek uçaklardır.
Dünyanın birçok ülkesinde savunma sanayisine milyarlarca dolar yatırım yapılıyor ve ülkeler ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Kara ve denizde yaşanan rekabetin yanı sıra hava sahasında üstünlüğü elde etmek için savaş uçakları satın alınıyor. Ülkelerin savaş uçağı sayıları da merak ediliyor. Peki, hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Savaş uçakları filosu arasında; askeri nakliye uçakları, avcı uçakları, bombardıman uçakları, keşif, saldırı ve tanker uçakları gibi farklı tipte ve farklı amaca hizmet eden uçaklar bulunmaktadır. Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var sorusuna sizler için açıklık getirdik. İşte son derlenen bilgilere göre, dünyada ülkelerin savaş uçağı sayıları!
İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)