Telefon ekranı kırılanlara iyi haber!

Cep telefonlarında yaşanan en büyük sorunlardan biri de ekran kırılması ya da çizilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu sorunun çözüm yolu var mı? İşte o sorunun yanıtı...

27 Kasım 2018 Salı, 14:25:27 Güncelleme: 14:30:36
Telefon ekranı kırılanlara iyi haber! Bu yöntemi kullanırsanız...

Telefon sahiplerinin en büyük kabusu ekranları çizmek ve hatta kırmak...

Telefon ekranı kırılanlara iyi haber! Bu yöntemi kullanırsanız...

Gelişen teknolojinin bugüne dek çaresini bulamadığı en büyük problemlerden biri tarihe karışıyor.

Telefon ekranı kırılanlara iyi haber! Bu yöntemi kullanırsanız...

Az sonra göreceğiniz camın kendi kendini nasıl onardığını görünce siz de çok şaşıracaksınız!

Telefon ekranı kırılanlara iyi haber! Bu yöntemi kullanırsanız...

Japon bilim insanları kullanıcıların bu kabusuna son vermek için, kendi kendini tamir eden bir cam geliştirdi.

Telefon ekranı kırılanlara iyi haber! Bu yöntemi kullanırsanız...

Aslında bu fikir yeni değil; iki sene önce mikro kapsüller aracılığıyla kendi kendini iyileştirme özelliğine sahip olan bir ekran üzerinde çalışılmıştı. Fakat Japon bilim insanlarının araştırması çok daha somut gözüküyor.

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