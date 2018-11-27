Telefon ekranı kırılanlara iyi haber!

Cep telefonlarında yaşanan en büyük sorunlardan biri de ekran kırılması ya da çizilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu sorunun çözüm yolu var mı? İşte o sorunun yanıtı...

27 Kasım 2018 Salı, 14:25:27 Güncelleme: 14:30:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





