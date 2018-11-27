Telefon ekranı kırılanlara iyi haber!
Cep telefonlarında yaşanan en büyük sorunlardan biri de ekran kırılması ya da çizilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu sorunun çözüm yolu var mı? İşte o sorunun yanıtı...
27 Kasım 2018 Salı, 14:25:27
Güncelleme: 14:30:36
Telefon sahiplerinin en büyük kabusu ekranları çizmek ve hatta kırmak...
Gelişen teknolojinin bugüne dek çaresini bulamadığı en büyük problemlerden biri tarihe karışıyor.
Az sonra göreceğiniz camın kendi kendini nasıl onardığını görünce siz de çok şaşıracaksınız!
Japon bilim insanları kullanıcıların bu kabusuna son vermek için, kendi kendini tamir eden bir cam geliştirdi.
Aslında bu fikir yeni değil; iki sene önce mikro kapsüller aracılığıyla kendi kendini iyileştirme özelliğine sahip olan bir ekran üzerinde çalışılmıştı. Fakat Japon bilim insanlarının araştırması çok daha somut gözüküyor.