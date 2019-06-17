Türkiye yaptı dünya şaştı kaldı! İlk milli savaş uçağı düşmana göz açtırmayacak

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

Dünyada sadece ABD'de olduğu belirtilen insansız kara aracının benzeri yerli ve milli imkanlarla Ankara'da Türk firması tarafından üretildi. 'BOĞAÇ' adı verilen 6x6 insansız kara aracı, en zorlu arazi koşullarında zorlanmadan ilerliyor, üzerindeki 'Atış Tespit Sistemi' ile düşman ateşini tespit edip, yine üzerindeki 'Uzaktan Komutalı Silah Kulesi' ile hedefi ateş altına alabiliyor.