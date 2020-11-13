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NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Uzayın derinliklerinden gelen bu kare...

Uzay çalışmalarıyla adından söz ettiren NASA, Güneş'ten yeni fotoğraf yayınladı. Güneş ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan lekesiz fotoğraf herkesi şoke etti. İlgi odağındaki Mars'tan şoke eden fotoğraflar geldi. 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü hayrete düşürdü.

13.11.2020 16:32 - Son Güncelleme: 13.11.2020 16:32
NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Uzayın derinliklerinden gelen bu kare...

Eski NASA çalışanından heyecanlandıran uzaylı açıklaması…

Birçok kişi NASA'nın uzaylılar konusunda bazı detayları insanlardan sakladıklarını düşünüyor. Bir NASA çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. NASA yıllardır Mars görevleriyle Kızıl Gezegen üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. NASA'nın 1970'lerde gerçekleştirdiği Mars görevleri, Mars'ın kızıl toprağından örnekler almıştı. Bu örneklerde bazı mikroorganizmalar ortaya çıkmış fakat NASA yeterli delil olmadığını iddia etmişti.

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NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Uzayın derinliklerinden gelen bu kare...

ESKİ ÇALIŞANDAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Habere göre NASA'nın eski ve önemli çalışanlarından biri olan Gilbert Levin, Scientific American dergisine yazdığı yazıda ilginç bir açıklama yaptı. Gilbert, 1970'lerde gerçekleştirilen Viking görevlerinde uzaylı yaşamına dair birkaç ipucu elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca yazısının bir kısmında Mars'ta hayat olabileceğinin zıttını çıkaran bir kanıt olmadığını da söyledi.
Levin, Mars toprağını organik bileşiklerle birleştirerek herhangi bir CO2 (Karbondioksit) olup olmadığını kontrol ediyordu.

NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Uzayın derinliklerinden gelen bu kare...

1997 yılına gelindiğinde ise Levin, bu testlerde pozitif sonuç alındığını söyledi. Viking araçlarından birisi, Mars'ta bir mikroorganizma bulmuştu. Testlerde alınan pozitif sonuç yalnızca bir teste ait değil, dört teste aitti. Levin, 10 Ekim 2019'da yayınladığı yazısında Dünya'da sıkça kullanılan bir mikroorganizma testinin o zamanlarda pozitif sonuç verdiğini söyledi. İki Viking aracı da mikroorganizma bulmayı başarmıştı.

NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Uzayın derinliklerinden gelen bu kare...

NASA, Mars'ta yüksek çözünürlükte çekmiş olduğu fotoğrafları yayınladı.

NASA ilk kez yayınladı! Kan donduran fotoğraflar... Uzayın derinliklerinden gelen bu kare...

İşte ilk kez yayınlanan o kareler...

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