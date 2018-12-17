TSK'nin yeni gözdesi MPT-55'in özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?

Türkiye kendi silahlarını üretmeye devam ediyor. Onlardan biri MPT-55... Peki TSK'nın yeni gözbebeği MPT-55 silahın özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?

İŞTE TSK'NIN YENİ GÖZDESİ

MPT-55, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi.