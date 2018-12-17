TSK'nin yeni gözdesi MPT-55'in özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?

MPT-55 2017 yılında seri üretime geçti. MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan MPT-55, yurtdışına göz kırpmaya başladı ile. İşte MPT-55'in özellikleri.

17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:39:58 Güncelleme: 11:57:59
TSK'nin yeni gözdesi MPT-55'in özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?

Türkiye kendi silahlarını üretmeye devam ediyor. Onlardan biri MPT-55... Peki TSK'nın yeni gözbebeği MPT-55 silahın özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?

İŞTE TSK'NIN YENİ GÖZDESİ

MPT-55, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi.

TSK'nin yeni gözdesi MPT-55'in özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?

Dakikada 850 atım yapma kapasitesine sahip MPT-55'ten 2018 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine, TSK'ya, Emniyet Genel Müdürlüğüne, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine 23 bin adet gönderildi.

TSK'nin yeni gözdesi MPT-55'in özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?

İKİ TİP OLARAK TASARLANDI

Özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili bir yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirilen MPT-55, uzun (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tip tasarlandı.

TSK'nin yeni gözdesi MPT-55'in özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?

ŞARJÖR KAPASİTESİ

30 fişek kapasiteli plastik kompozit şarjörlü ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip tüfek, 5,56x45 milimetre kalibreye sahip ve toplam ağırlığı 3 bin/3 bin 100 gram.

TSK'nin yeni gözdesi MPT-55'in özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?

MPT-55'İ RAKİPLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİK

Yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış moduyla çalışabilen MPT-55'in etkili menzili 400, maksimum menzili ise 3 bin 600 metre.

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