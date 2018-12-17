TSK'nin yeni gözdesi MPT-55'in özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?
MPT-55 2017 yılında seri üretime geçti. MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan MPT-55, yurtdışına göz kırpmaya başladı ile. İşte MPT-55'in özellikleri.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:39:58 Güncelleme: 11:57:59
Türkiye kendi silahlarını üretmeye devam ediyor. Onlardan biri MPT-55... Peki TSK'nın yeni gözbebeği MPT-55 silahın özellikleri neler? MPT-55'in şarjör kapasitesi ne kadar?
İŞTE TSK'NIN YENİ GÖZDESİ
MPT-55, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi.
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