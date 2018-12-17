En çok ve en az radyasyon yayan telefonlar hangileri? Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?

Kullandığımız cep telefonları sosyal hayatımızı birebir etkiliyor malumunuz. Fakat bunun dışında yaydığı radyosyon cep telefonlarının sadece fiziksel etkisi olmadığının bir kanıtı gibi.

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, akıllı telefon modellerinin yaydığı radyasyon seviyelerini ölçtü. "Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

Peki bu doğrultuda en çok ve en az radyayon yayan telefonlar hangileri? İşte radyasyondan korunmak isteyenlere alternatifler.