En çok ve en az radyasyon yayan telefonlar hangileri? Hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?
Artık hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar bir o kadar tehlikeli cihazlar bildiğiniz gibi. Özellikle radyasyon konusu büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Alman mühendisler akıllı telefonlardaki radyasyon oranlarını ölçtü. Peki bu ölçümlerin sonucunda en çok ve en az radyasyon yayan telefonlar hangileri oldu? İşte o liste.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 12:04:20 Güncelleme: 12:39:24
Kullandığımız cep telefonları sosyal hayatımızı birebir etkiliyor malumunuz. Fakat bunun dışında yaydığı radyosyon cep telefonlarının sadece fiziksel etkisi olmadığının bir kanıtı gibi.
Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, akıllı telefon modellerinin yaydığı radyasyon seviyelerini ölçtü. "Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.
Peki bu doğrultuda en çok ve en az radyayon yayan telefonlar hangileri? İşte radyasyondan korunmak isteyenlere alternatifler.
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