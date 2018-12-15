Türkçe Google Asistan için geri sayım başladı! Türkçe Google Asistan ne zaman çıkacak?

2016 yılında geliştirilmeye başlanan ve 300'den farklı yeteneğe sahip olan Google Asistan'ın ilk etapta 250'ye yakın özelliği Türkçe olarak kullanılabilecek. Yol tarifi alma, telefonla arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çaldırma ve uçuş bilgileri alma gibi temel özelliklerin kullanımda olacağı Google Asistan için ek özellikler de çıkışının ardından kademeli olarak kullanıcılara sunulacak.