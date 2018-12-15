Türkçe Google Asistan için geri sayım başladı! Türkçe Google Asistan ne zaman çıkacak?
Google tarafından uzun süredir hazırlığı yapılan Google Asistan Türkçe'nin geleceği tarih belli oldu. Türkçe ile birlikte birçok farklı dilin daha destekleneceği güncelleme kademeli olarak ülkelerde sunulmaya başlandı.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 13:26:58 Güncelleme: 13:31:43
2016 yılında geliştirilmeye başlanan ve 300'den farklı yeteneğe sahip olan Google Asistan'ın ilk etapta 250'ye yakın özelliği Türkçe olarak kullanılabilecek. Yol tarifi alma, telefonla arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çaldırma ve uçuş bilgileri alma gibi temel özelliklerin kullanımda olacağı Google Asistan için ek özellikler de çıkışının ardından kademeli olarak kullanıcılara sunulacak.
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