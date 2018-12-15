Türkçe Google Asistan için geri sayım başladı! Türkçe Google Asistan ne zaman çıkacak?

Google tarafından uzun süredir hazırlığı yapılan Google Asistan Türkçe'nin geleceği tarih belli oldu. Türkçe ile birlikte birçok farklı dilin daha destekleneceği güncelleme kademeli olarak ülkelerde sunulmaya başlandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi, 13:26:58 Güncelleme: 13:31:43
Türkçe Google Asistan için geri sayım başladı! Türkçe Google Asistan ne zaman çıkacak?

Bir süredir beta aşamasında olan ve belli kullanıcılara sunulan Google Asistan, bugünden itibaren tüm Android kullanıcılara Türkçe desteği ile sunuluyor.

Türkçe Google Asistan için geri sayım başladı! Türkçe Google Asistan ne zaman çıkacak?

Merak ettiklerinize cevap alabileceğiniz, maç sonuçlarını, hava durumunu öğrenebileceğiniz ve hatta kendinize randevu dahi aldırabileceğiniz Google Asistan için büyük gün bugün.

Türkçe Google Asistan için geri sayım başladı! Türkçe Google Asistan ne zaman çıkacak?

Google, sesli ve yapay zeka destekli uygulamasını 15 Aralık'tan itibaren Türkçe olarak sunuyor.

Türkçe Google Asistan için geri sayım başladı! Türkçe Google Asistan ne zaman çıkacak?

2016 yılında geliştirilmeye başlanan ve 300'den farklı yeteneğe sahip olan Google Asistan'ın ilk etapta 250'ye yakın özelliği Türkçe olarak kullanılabilecek. Yol tarifi alma, telefonla arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çaldırma ve uçuş bilgileri alma gibi temel özelliklerin kullanımda olacağı Google Asistan için ek özellikler de çıkışının ardından kademeli olarak kullanıcılara sunulacak.

Türkçe Google Asistan için geri sayım başladı! Türkçe Google Asistan ne zaman çıkacak?

GOOGLE ASİSTAN'IN TÜRKÇE YETENEKLERİ
İletişim: Herhangi birini hoparlörden aramak, telefon etmek, SMS veya WhatsApp mesajı göndermek.

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