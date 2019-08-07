TikTok uygulamasındaki gizli tehlikeye dikkat!

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ TİKTOK KULLANIYOR

Beşinci defa üst üste en çok indirilen uygulama olan TikTok Türkiye'de de oldukça popüler. Türkiye uygulamanın dünya çapında en çok kullanıldığı 3. ülke konumunda.

52 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de TikTok'un kullanıcı sayısı 25 milyon. Başka bir deyişle neredeyse her iki sosyal medya kullanıcısından biri TikTok'u kullanıyor.