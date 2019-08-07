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TikTok uygulamasındaki gizli tehlikeye dikkat!

Türkiye'de 25 milyon kullanıcısı bulunan son dönemin fenomen uygulaması TikTok, bu popüleritenin arkasında oldukça ilginç hikayelere de ev sahipliği yapıyor! İçerik sınırlamasının olmadığı bu platform yüzünden eşini boşayan, sicili bozulan hatta intihar edenler var.

07.08.2019 11:35 - Son Güncelleme: 07.08.2019 11:44
TikTok uygulamasındaki gizli tehlikeye dikkat!

Son dönemin fenomen uygulaması TikTok hızlı büyümesiyle birlikte bir çok sosyal sorunu beraberinde getiriyor.

Posta Gazetesi'nin haberine göre TikTok, içerik serbestliği nedeniyle ailelerden büyük tepkiler almaya başladı.

TikTok uygulamasındaki gizli tehlikeye dikkat!

Ücretsiz indirilen platformda eğlenceli videolar olduğu gibi küfürlü ve erotizm içerikli pekçok ahlak dışı videolara da rastlamak mümkün.

Hatta TikTok kullanmasına izin verilmediği için intihar edenler bile var.

TikTok uygulamasındaki gizli tehlikeye dikkat!

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ TİKTOK KULLANIYOR
Beşinci defa üst üste en çok indirilen uygulama olan TikTok Türkiye'de de oldukça popüler. Türkiye uygulamanın dünya çapında en çok kullanıldığı 3. ülke konumunda.

52 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de TikTok'un kullanıcı sayısı 25 milyon. Başka bir deyişle neredeyse her iki sosyal medya kullanıcısından biri TikTok'u kullanıyor.

TikTok uygulamasındaki gizli tehlikeye dikkat!

Ancak dünyada 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan canlı yayın ve video uygulaması Tiktok, özellikle gençlerin ve evli çiftlerin başına bela oldu.

İçerik sınırlamasının olmadığı bu platform yüzünden eşini boşayan, sicili bozulan hatta intihar edenler var.

TikTok uygulamasındaki gizli tehlikeye dikkat!

DEHŞET VERİCİ...
Örneğin geçen haziran ayında Hindistan'da 2 çocuk annesi bir kadın kocası TikTok kullanmasını yasakladığı için zehir içerek intihar etti. Kadın, zehir içtiği anları kayda alarak eşine gönderdi. Diğer bir intihar vakası ise yine Hindistan'da yaşandı. Mumbai'de 15 yaşındaki bir kız, TikTok uygulamasında çok fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kendisini ikaz eden büyükannesine kızarak, doğum gününde kendini asarak intihar etti.

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