TikTok uygulamasındaki gizli tehlikeye dikkat!
Türkiye'de 25 milyon kullanıcısı bulunan son dönemin fenomen uygulaması TikTok, bu popüleritenin arkasında oldukça ilginç hikayelere de ev sahipliği yapıyor! İçerik sınırlamasının olmadığı bu platform yüzünden eşini boşayan, sicili bozulan hatta intihar edenler var.
HER İKİ KİŞİDEN BİRİ TİKTOK KULLANIYOR
Beşinci defa üst üste en çok indirilen uygulama olan TikTok Türkiye'de de oldukça popüler. Türkiye uygulamanın dünya çapında en çok kullanıldığı 3. ülke konumunda.
52 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de TikTok'un kullanıcı sayısı 25 milyon. Başka bir deyişle neredeyse her iki sosyal medya kullanıcısından biri TikTok'u kullanıyor.
DEHŞET VERİCİ...
Örneğin geçen haziran ayında Hindistan'da 2 çocuk annesi bir kadın kocası TikTok kullanmasını yasakladığı için zehir içerek intihar etti. Kadın, zehir içtiği anları kayda alarak eşine gönderdi. Diğer bir intihar vakası ise yine Hindistan'da yaşandı. Mumbai'de 15 yaşındaki bir kız, TikTok uygulamasında çok fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kendisini ikaz eden büyükannesine kızarak, doğum gününde kendini asarak intihar etti.