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Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ı tanıttı! Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus fiyatlarıne kadar

Teknoloji devi Samsung, uzun zamandır beklenen yeni telefonlarını ortaya çıkardı. Dün gece geç saatlerde tanıtılan Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus büyük ilgi topladı. Peki Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 hangi özelliklere sahip. Samsung'un yeni bombaları Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10'un tasarımı nasıl? Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte Samsung'un dün gece tanıttığı yeni bombaları Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10'a dair merak edilenler...

08.08.2019 09:32 - Son Güncelleme: 08.08.2019 09:41
Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ı tanıttı! Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus fiyatlarıne kadar

Samsung, uzun zamandır beklenen yeni telefonlarını ortaya çıkardı. Dün gece geç saatlerde tanıtılan Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus, bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatları ne oldu?

Son dönemin en çok beklenen telefonu, bu yıl Galaxy Note 10+ isimli ek bir modelle geliyor.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ı tanıttı! Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus fiyatlarıne kadar

İsimlendirmeden anlayabileceğiniz üzere iki cihaz arasındaki en önemli fark boyutlandırma noktasında.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ı tanıttı! Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus fiyatlarıne kadar

Böylece Note serisini ve dolayısıyla S Pen'i sevenler için iki farklı seçenek tanıtılmış oldu.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ı tanıttı! Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus fiyatlarıne kadar

Galaxy Note 10 serisindeki fark edilen ilk değişim ön yüzde oluyor. Çerçeveli ekranın S10 serisine benzer şekilde, yeni Note modelinde de terk edildiğini görüyoruz.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ı tanıttı! Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus fiyatlarıne kadar

Bunun yerine firma tarafından Infinity O şeklinde isimlendirilen ekran içerisinde kameralı tasarım anlayışı hakim.

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