Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ı tanıttı! Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus fiyatlarıne kadar

Teknoloji devi Samsung, uzun zamandır beklenen yeni telefonlarını ortaya çıkardı. Dün gece geç saatlerde tanıtılan Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus büyük ilgi topladı. Peki Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 hangi özelliklere sahip. Samsung'un yeni bombaları Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10'un tasarımı nasıl? Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte Samsung'un dün gece tanıttığı yeni bombaları Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10'a dair merak edilenler...

08.08.2019 09:32 - Son Güncelleme: 08.08.2019 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





