Milyonları sevindirdi! WhatsApp'ın gizli özelliği ortaya çıktı! O boşluk tuşuna bastığınızda...

Dünya genelinde maksimum kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp'ın bomba özellikleri ortaya çıktı. Yaptıkları yeni güncellemelerle yurttaşlara kolaylıklar elde eden WhatsApp'ın bu özelliğini kimse pek bilmiyor. Ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. Daha önce WhatsApp'ta sohbet esnasında boşluk tuşuna upuzun bir süre basmayı denediniz mi? Akıllı telefon teknolojisi ve toplumsal medyanın gelişmesi ile olmazsa olmaz iletişim enstrumanlarımızdan kabul edilen Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biridir.

07.08.2019 10:27 - Son Güncelleme: 07.08.2019 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





