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Telefonunuzdaki o uygulamayı hemen silin! Dinleniyor olabilirsiniz

Artık bildiğimiz gibi akıllı telefon kullanmayan yok... Ancak hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlarla ilgili yeni bir skandal ortaya atıldı. Son dönemlerde hakkında ortaya çıkan kötü haberlerden dolayı yüzde 10 hisse kaybeden Apple'ın iPhone'u hakkında şok bir güvenlik açığı ortaya çıktı.

30.05.2019 21:21 - Son Güncelleme: 30.05.2019 21:22
Telefonunuzdaki o uygulamayı hemen silin! Dinleniyor olabilirsiniz

Geçtiğimiz aylarda iPhone'a gelen 12.1 güncellemesinin ardından sürekli hata ile karşılaşan kullanıcılar, gelen düzeltme güncellemerinin de ayrı hataları ortaya çıkarması sebebiyle çılgına dönmüştü. Son olarak 12.1.3 güncellemesini 'hata düzeltmeleri' diyerek paylaşan iPhone, yeni bir güvenlik açığıyla adeta şok etkisi yarattı.

Telefonunuzdaki o uygulamayı hemen silin! Dinleniyor olabilirsiniz

iPhone kullanıcılarının belki de en sevdiği uygulama olan FaceTime hakkında güvenlik açığı fark edildi. Karşılıklı görüntülü konuşma uygulaması olan FaceTime'da iPad veya iPhone ile arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1'li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamadığı halde onu dinleyebildiğiniz fark edildi.

Telefonunuzdaki o uygulamayı hemen silin! Dinleniyor olabilirsiniz

FaceTime ile bir grup araması yaptığınızda karşı tarafın iPhone veya iPad'inden gelen sesi duymaya başlıyorsunuz. Aynı şekilde o kişi de sizi duyabiliyor, tabi yanıt vermediği FaceTime aramasının halen devam ettiğinin farkındaysa.

Telefonunuzdaki o uygulamayı hemen silin! Dinleniyor olabilirsiniz

HATA DOĞRULANDI
Bu ciddi hatayı fark eden bazı kullanıcılar Apple ile iletişime geçtiler. Yaşanan sorun Apple tarafından doğrulandı ve hafta sonu yayınlanması planlanan bir güncelleme ile açığın kapatılacağı belirtildi.

Telefonunuzdaki o uygulamayı hemen silin! Dinleniyor olabilirsiniz

DEVRE DIŞI BIRAKIN
Teknoloji uzmanları bu güvenlik açığı üzerinde durarak FaceTime uygulamasının acilen devre dışı bırakılması gerektiğini söyledi.

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