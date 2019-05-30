Telefonunuzdaki o uygulamayı hemen silin! Dinleniyor olabilirsiniz

iPhone kullanıcılarının belki de en sevdiği uygulama olan FaceTime hakkında güvenlik açığı fark edildi. Karşılıklı görüntülü konuşma uygulaması olan FaceTime'da iPad veya iPhone ile arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1'li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamadığı halde onu dinleyebildiğiniz fark edildi.