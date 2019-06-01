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Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor

Türkiye gücüne güç atan yerli ve milli silahları envanterine katmaya devam ediyor...'BOĞAÇ' adlı 6x6 insansız kara aracı, en zorlu arazi koşullarında zorlanmadan ilerliyor, üzerindeki 'Atış Tespit Sistemi' ile düşman ateşini tespit ediyor. İşte başta BOĞAÇ insansız kara aracı olmak üzere, Türkiye'nin yerli ve milli silahları...

01.06.2019 13:34 - Son Güncelleme: 01.06.2019 13:45
Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor

Dünyada sadece ABD'de olduğu belirtilen insansız kara aracının benzeri yerli ve milli imkanlarla Ankara'da Türk firması tarafından üretildi. 'BOĞAÇ' adı verilen 6x6 insansız kara aracı, en zorlu arazi koşullarında zorlanmadan ilerliyor, üzerindeki 'Atış Tespit Sistemi' ile düşman ateşini tespit edip, yine üzerindeki 'Uzaktan Komutalı Silah Kulesi' ile hedefi ateş altına alabiliyor.

Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor

Firma sahibi Ferhat Uğur, ilk defa Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF) sergilenen BOĞAÇ'ın sınır ötesinde ve sınırda, hatta talep edilen tüm özel alanlarda görev yapabileceğini söyledi.

Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor

Ferhat Uğur, daha önce de Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda insansız bomba imha, mayın tarama ve silahlı operasyon robotları ürettiklerini belirterek, dünyada otonom sistemlere geçişin şart olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor

ABD'nin Meksika sınırında artık otonom araçlar kullandığına dikkat çeken Uğur, şöyle devam etti:

"Türkiye'de emniyet güçlerimiz bu tarz otonom araçlar kullanmak yerine bu görevi kendileri yapıyorlar. Bu bize bir yük getiriyor. Her türlü hava şartlarında silah taşıyoruz, mühimmat taşıyoruz, dolayısı ile biz onların yükünü hafifletmek istedik. Bu yüzden bir otonom araç yaptık. Üzerinde yük taşıyabiliyorsunuz. Biz bunu '6x6 teknolojik bir katır'a benzetiyoruz...

Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor

İçinde gömülü bir silah sistemi var. Dünyadaki rakiplerinde silahlar hep gövdeye monte edilmiş ve bu sebeple düşman tarafından ele geçirildiği durumlar olabiliyor. Biz, silahı içine gömelim gerektiği zaman eğer üzerine gelen bir mermi veya saldırı varsa silahlar anında dışarı çıksın ve gerekli işlemi yapsın istedik."

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