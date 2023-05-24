Kod 107 uyarısı en zor zamanda sizi kurtarıyor! İphone'un sır gibi saklanan özelliği ortaya çıktı!
İphone'un sır gibi saklanan özelliği ortaya çıktı! Günümüzde akıllı telefonlar, özellikle iPhone gibi yüksek teknolojiye sahip cihazlar, kişisel yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak maalesef, çalınma veya kaybolma gibi olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimalimiz bulunmaktadır. Bu tür bir olay sadece maddi kaybımıza yol açmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel verilerimizin de tehlikeye gireceği endişesini de beraberinde getirebilir. Neyse ki, iPhone'unuzun güvenliğini sağlamak için alabileceğiniz bazı önlemler bulunmaktadır.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle iPhone gibi üstün özelliklere sahip cihazlar, hayatımızı kolaylaştıran birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Ancak, bu değerli cihazlarımızın çalınması veya kaybolması durumunda, endişe ve stresle karşı karşıya kalabiliriz. Neyse ki, iPhone'umuzun güvenliğini sağlamak ve ele geçiren kişileri pişman etmek için birkaç önemli ayar bulunuyor.
Neyse ki, Apple'ın geliştirdiği iOS işletim sistemi, iPhone kullanıcılarına çalınma veya kaybolma durumunda güvenlik önlemleri alma imkanı sunmaktadır. Bu yazımızda, iPhone'unuzun çalınması veya kaybolması durumunda, ele geçiren kişileri pişman edecek önemli ayarları size anlatacağız. Bu adımları takip ederek, iPhone'unuzun güvenliğini sağlayabilir ve hırsızlara karşı tedbir alabilirsiniz.
Telefonunuzu Kilitleyin Ve Uçak Moduna Geçirin
İlk olarak, telefonumuzun güvenliğini sağlamak için yapabileceğimiz en önemli adımlardan biri, cihazımızı kilitlemek ve uçak moduna geçirmektir. Normalde şifrenizi bilmeyen biri, telefonunuzu rahatlıkla uçak moduna alabilir ve böylece telefonunuza erişiminizi engelleyebilir.
Bu nedenle, iPhone'umuzun ayarlar menüsüne girerek, "Face ID ve Parola" seçeneğine tıklamalıyız. Ardından, kilitliyken "Erişime İzin Ver" bölümünden denetim merkezini ve açık durumdaysa aksesuarları kapatmalıyız. Bu şekilde, telefonumuz kilitli olduğunda, uçak moduna alınamaz ve güvenliği artırılmış olur.
"Bul" Ve "iphone'umu Bul" Ayarlarını Aktif Hale Getirin
Bir diğer önemli adım ise, kaybolan veya çalınan iPhone'umuzu bulmamızı sağlayacak olan "Bul" ve "iPhone'umu Bul" ayarlarını aktif hale getirmektir. Ayarlardan "adımızın yazdığı" yere tıkladıktan sonra açılan menüden "Bul" ve "iPhone'umu Bul" sekmelerine giriş yapmalıyız.