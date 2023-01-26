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Haberler Teknoloji O tarihte hepimizin telefonunda... Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp'tan evlilik bitiren özellik geliyor!

O tarihte hepimizin telefonunda... Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp'tan evlilik bitiren özellik geliyor!

Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp'tan evlilik bitiren özellik geliyor! WhatsApp'a kısa süre önce iki yeni özellik geldi. Gelen özellikler ise kullanıcılar tarafından oldukça merak edildi. Bu özelliklerden ilkine göre herhangi bir mesaj geldiğinde bildirim panelinde iletiyi yollayan kişinin profil fotoğrafı artık gözükecek.

takvim.com.tr
26.01.2023 09:28 - Son Güncelleme: 26.01.2023 09:28
O tarihte hepimizin telefonunda... Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp’tan evlilik bitiren özellik geliyor!

WhatsApp'a kısa süre önce iki yeni özellik geldi. Gelen özellikler ise kullanıcılar tarafından oldukça merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
O tarihte hepimizin telefonunda... Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp’tan evlilik bitiren özellik geliyor!

MESAJ ATAN KİŞİNİN FOTOĞRAFI GÖZÜKECEK

Bu özelliklerden ilkine göre herhangi bir mesaj geldiğinde bildirim panelinde iletiyi yollayan kişinin profil fotoğrafı artık gözükecek.

O tarihte hepimizin telefonunda... Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp’tan evlilik bitiren özellik geliyor!

Bu nedenle mesajlaşılan kişiyi gizlemek için ismi dışında herhangi bir isimle kaydetmek durumunda bile kiminle mesajlaşıldığı anlaşılabilecek.

O tarihte hepimizin telefonunda... Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp’tan evlilik bitiren özellik geliyor!

İkinci özellikte de yani herhangi bir grup içi mesajlaşmada da karşılıklı konuşmalar arasında whatsapp kullanıcılarının profil fotoğrafı sayesinde kim olduğu seçilebiliyor.

O tarihte hepimizin telefonunda... Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp’tan evlilik bitiren özellik geliyor!

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