O tarihte hepimizin telefonunda... Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp'tan evlilik bitiren özellik geliyor!
Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp'tan evlilik bitiren özellik geliyor! WhatsApp'a kısa süre önce iki yeni özellik geldi. Gelen özellikler ise kullanıcılar tarafından oldukça merak edildi. Bu özelliklerden ilkine göre herhangi bir mesaj geldiğinde bildirim panelinde iletiyi yollayan kişinin profil fotoğrafı artık gözükecek.
26.01.2023 09:28 - Son Güncelleme: 26.01.2023 09:28
WhatsApp'a kısa süre önce iki yeni özellik geldi. Gelen özellikler ise kullanıcılar tarafından oldukça merak edildi.
İkinci özellikte de yani herhangi bir grup içi mesajlaşmada da karşılıklı konuşmalar arasında whatsapp kullanıcılarının profil fotoğrafı sayesinde kim olduğu seçilebiliyor.