IMEI kayıt ücretine 1 yeni telefon alın! 6.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! 12 ay taksit uygulaması başladı! Samsung, Xiaomi, VIVO...

6.000 TL altındaki en uygun akıllı telefonlar için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında en uygun akıllı telefonlar neler sorusu yer alıyor. BDDK, cep telefonu alımlarında vatandaşların cebini rahatlatacak bir düzenleme yaparak, taksitlendirmede geçerli olan 5.000 TL olan üst limiti 12 bin TL'ye çıkardı. İşte 6 bin TL altındaki en uygun akıllı telefonlar...