IMEI kayıt ücretine 1 yeni telefon alın! 6.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! 12 ay taksit uygulaması başladı! Samsung, Xiaomi, VIVO...
Telefon alışverişlerinde artık 12 bin TL ve altındaki telefonlar için 12 ay taksit imkanı sunulacak. İşte 12 ay taksitle alınacak en uygun akıllı telefonlar.
6.000 TL altındaki en uygun akıllı telefonlar için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında en uygun akıllı telefonlar neler sorusu yer alıyor. BDDK, cep telefonu alımlarında vatandaşların cebini rahatlatacak bir düzenleme yaparak, taksitlendirmede geçerli olan 5.000 TL olan üst limiti 12 bin TL'ye çıkardı. İşte 6 bin TL altındaki en uygun akıllı telefonlar...
SAMSUNG GALAXY A72
• Ekran: 6,7 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz
• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
• RAM: 8 GB
• Depolama: 128 GB
• Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto kamera, 5 megapiksel makro kamera
• Ön Kamera: 32 megapiksel
• Batarya: 5000 mAh
• İşletim Sistemi: Android 12 (13 gelecek)
• Fiyatı: 7 bin 999 TL
SAMSUNG GALAXY M33
• Ekran: 6,6 inç, 1080 x 2408 piksel, 120 Hz
• İşlemci: Samsung Exynos 1280
• RAM: 6 GB
• Depolama: 128 GB
• Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera + 2 megapiksel derinlik sensörü
• Ön Kamera: 8 megapiksel
• Batarya: 5000 mAh
• İşletim Sistemi: Android 13
• Fiyatı: En düşük 8 bin 199 TL
VIVO Y53S
• Ekran: 6,58 inç, 1080 x 2408 piksel, 60 Hz
• İşlemci: MediaTek Helio G80
• RAM: 8 GB
• Depolama: 128 GB
• Arka Kamera: 64 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü
• Ön Kamera: 16 megapiksel
• Batarya: 5000 mAh
• İşletim Sistemi: Android 12 (13 alacak)
• Fiyatı: Farklı e-ticaret sitelerinde ve mağazalarda farklı satıcılar tarafından satılmakta ve en düşük fiyat 7 bin 999 TL
OPPO A72
• Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz
• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
• RAM: 4 GB
• Depolama: 128 GB
• Arka Kamera: 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü + 2 megapiksel makro kamera
• Ön Kamera: 16 megapiksel
• Batarya: 5000 mAh
• İşletim Sistemi: Android 12 (13 alacak)
• Fiyatı: 3 bin 799 TL