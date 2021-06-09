Telefon kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren detay: Yapmazsanız eğer... Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek…
Cep telefonunuz varsa dikkat! Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek… Yapmazsanız eğer... Cep telefonu kullanmaya devam eden vatandaşları çok yakından ilgilendiren karar ile herkese bildirileri yapıldı. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu yani BTK aracılığı ile cep telefonu kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı ve açıklandı. Bu alınan kararın açıklanmasının ardından abonelere hatlarını daha kolay ve ispatlanabilir bir yöntem ile sesli mesaj hizmetlerine açık ve kapalı durumlara getirmeleri için imkanlar verileceği bildirildi.
Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu yani BTK aracılığı ile cep telefonu kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı ve açıklandı. Bu alınan kararın açıklanmasının ardından abonelere hatlarını daha kolay ve ispatlanabilir bir yöntem ile sesli mesaj hizmetlerine açık ve kapalı durumlara getirmeleri için imkanlar verileceği bildirildi.
BTK aracılığı ile alınan karara bakılacak olduğu zaman mesaj bırakılması ya da dinlenmesi gibi durumlar karşısında ücretlendirmelerden daha önce yapılacak hizmetlerden ötürü oluşması söz konusu olan ücret bilgi içerikli bilgilendirme anonsunun açık ya da anlaşılır bir şekilde ücretsiz olarak abonelere sunulacak.