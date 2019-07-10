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Teknoloji bu haliyle daha güzel! İşte herkesin bilmesi gereken pratik teknolojik ipuçları

Teknoloji artık günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gerek okulda, gerek işte, gerekse evde teknolojik cihazlarla sürekli içli dışlıyız. Öte yandan, teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı kadar beraberinde bazen sorunları da getirebiliyor. Bazı ilginç bilim ve teknolojik ipuçları hayatımıza teknoloji ile giren sorunları ortadan kaldırıyor. İşte herkesin bilmesi gereken pratik teknolojik ipuçları...

10.07.2019 10:20 - Son Güncelleme: 10.07.2019 10:20
Teknoloji bu haliyle daha güzel! İşte herkesin bilmesi gereken pratik teknolojik ipuçları

Kameranız zamanla bulanık görüntü çekmeye başladıysa sadece bir silgi işinizi görecektir! Silgiyle yavaş yavaş kameranın üzerini silin; fark inanılmaz! İşte herkesin bilmesi gereken pratik teknolojik ipuçları

Teknoloji bu haliyle daha güzel! İşte herkesin bilmesi gereken pratik teknolojik ipuçları

Pillerle ilgili muhtemelen az sonra sizlere aktaracağımız bu detayı pek çoğunuz bilmiyor; ancak başınız sıkıştığında fazlasıyla hayat kurtaracak cinsten!

Teknoloji bu haliyle daha güzel! İşte herkesin bilmesi gereken pratik teknolojik ipuçları

Örneğin elinizde küçük pillerden var; ancak cihazınızın daha büyük boyuttaki bir pile ihtiyacı var. O zaman ialüminyum folyoyu top şekline getirerek bu şekilde yerleştirirseniz sorunuzu geçici de olsa çözmüş olursunuz!

Teknoloji bu haliyle daha güzel! İşte herkesin bilmesi gereken pratik teknolojik ipuçları

Şarj kabloları zaman içinde yıpranır ve kırılmalardan dolayı bu hale gelir. Kablonuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız bir yolu var; hem de bedava!

Teknoloji bu haliyle daha güzel! İşte herkesin bilmesi gereken pratik teknolojik ipuçları

Yapmanız gereken tek şey tükenmez kalemlerde bulunan yayı şarj kablonuza geçirmek! Hepsi bu...

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