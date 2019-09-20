Huawei Mate 30 resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 30'un özellikleri ve Google detayı...
Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olan Huawei, uzun süredir beklenen yeni modelleri Mate 30 ve Mate 30 Pro'yu Münih'te düzenlenen etkinlikte dünyana tanıttı. Telefonların donanımsal özellikleri üst düzey olmasına rağmen, Google ile ilgili detayı teknoloji meraklılarını şaşırttı. İşte Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro...
20.09.2019 07:28
- Son Güncelleme: 20.09.2019 07:28
6,5 inç boyutundaki ekran, yeni modellerin merkezinde yer alan bir telefon için rakiplerinden daha üst düzey. Huawei'nin hem Apple'a hem de Samsung'a yanıt vermek için piyasaya sürdüğü bir seri olan Mate, phablet tanımının biraz daha yumuşatılmış hali. Bir başka deyişle büyük ekranıyla Note serisine, kullanımıyla da iPhone serisine karşılık veriyor.
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