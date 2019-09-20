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Huawei Mate 30 resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 30'un özellikleri ve Google detayı...

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olan Huawei, uzun süredir beklenen yeni modelleri Mate 30 ve Mate 30 Pro'yu Münih'te düzenlenen etkinlikte dünyana tanıttı. Telefonların donanımsal özellikleri üst düzey olmasına rağmen, Google ile ilgili detayı teknoloji meraklılarını şaşırttı. İşte Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro...

20.09.2019 07:28 - Son Güncelleme: 20.09.2019 07:28
Huawei Mate 30 resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 30'un özellikleri ve Google detayı...

Huawei'nin yeni amiral telefonları ortaya çıktı. Telefonlar, özellikleri ile şaşırtırken, önemli bir eksikle geliyor.

Huawei Mate 30 resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 30'un özellikleri ve Google detayı...

Huawei'nin Mate 10 ve Mate 20 ile standartlaştırdığı tasarım anlayışı, Mate 30'da da devam ediyor. Ancak rakiplerinden farklı olarak Huawei'nin her bir Mate 30 için karakteristik bir tasarım çizgisi belirlediğini söylenebilir.

Huawei Mate 30 resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 30'un özellikleri ve Google detayı...

Mate 30 Pro'daki şelale ekran, Mate 30'da yerini düz bir ekrana bırakıyor. Onun dışında Pro versiyonuna kıyasla biraz daha kalın, ancak bir önceki model Mate 20'ye göre daha ince çerçeveler görüyoruz. He bu arada bir de çentik var. O çentik içinde de iki ön kameramız bulunuyor.

Huawei Mate 30 resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 30'un özellikleri ve Google detayı...

Mate 30'un arkasında ise Mate 30 Pro ile benzer tasarıma sahip yuvarlak ve oldukça büyük bir arka kamera modülü bulunuyor. Huawei'nin P30 Pro'da kullandığı periskop lens Mate 30 ailesinde yok. Bu nedenle dairesel modül ile firmanın özgün bir tasarım ortaya koyması kolaylaşmış görünüyor.

Huawei Mate 30 resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 30'un özellikleri ve Google detayı...

6,5 inç boyutundaki ekran, yeni modellerin merkezinde yer alan bir telefon için rakiplerinden daha üst düzey. Huawei'nin hem Apple'a hem de Samsung'a yanıt vermek için piyasaya sürdüğü bir seri olan Mate, phablet tanımının biraz daha yumuşatılmış hali. Bir başka deyişle büyük ekranıyla Note serisine, kullanımıyla da iPhone serisine karşılık veriyor.

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