SpaceX'in uzay aracı Starship SN9 iniş sırasında patladı! Elon Musk'a yine hüsran
Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starship SN9 test uçuş prototipi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Dünya'ya dönmeden önce yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşan Starship, iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek iniş pistine düştü ve patlamaya neden oldu.
03.02.2021 10:32
- Son Güncelleme: 03.02.2021 10:51
SpaceX'in Starship SN9 uzay aracı uçuş testini gerçekleştirirken dünya'ya inişi sırasında patladı. Starship SN9 yerel saatle 15:25'te Teksas'taki Boca Chica tesisinden fırlatıldı.
Dünya'ya dönmeden önce yaklaşık 10 km yüksekliğe ulaşan Starship iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek iniş pistine düştü ve patlamaya neden oldu.
Fırlatmanın ardından planlandığı gibi dünyaya dönmesi beklenen roket, gelecekteki görevlerde uzaya yapılacak olan dünya atmosferinden geri dönüşü simüle etmek için yaptığı manevradan sonra iniş hızını yavaşlatamadı.
Fırlatıldıktan yaklaşık 6 dakika 26 saniye sonra iniş geçtiği sırada yere çarparak patladı.
ARIZALAR BEKLENİYOR
SpaceX'in Ceo'su Elon Musk, şu anda çok fazla test uçuşu olduğunu ve arızaların beklendiğini belirtti.