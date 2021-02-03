SpaceX'in uzay aracı Starship SN9 iniş sırasında patladı! Elon Musk'a yine hüsran

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starship SN9 test uçuş prototipi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Dünya'ya dönmeden önce yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşan Starship, iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek iniş pistine düştü ve patlamaya neden oldu.

03.02.2021 10:32 - Son Güncelleme: 03.02.2021 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





