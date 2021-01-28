Dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ve Jeff Bezos'un uzay savaşı kızışıyor
İki kutuplu dünyada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve SSCB'nin rekabetine sahne olan uzay yarışı yeniden başladı. Ancak bu defa yarış iki ülke arasında değil iki şirket arasında. Uzay tabiri caizse günümüzde şirketlerin oyun alanına dönüştü. Uzaya yatırım yapan iki isim olan, dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ve Jeff Bezos'un rekabeti 'uydu internet filoları' ile hız kazandı. Ancak bu iki isim arasındaki ilk tartışma değil. İşte Dünyanın en zengin iki insanının yaklaşık 20 yıldır süren uzay yarışı.
Dünyanın en zengin iki insanı olan Elon Musk ve Jeff Bezos'un uydu filoları için göksel mülkler üzerinde ABD düzenleyicilerinin karşısına çıkması ikinci uzay yarışının yeniden alevlendiği şeklinde yorumlandı.
Elon Musk'a ait SpaceX, Federal İletişim Komisyonu'ndan Starlink iletişim uydularını ilk planlanandan daha düşük bir yörüngede çalıştırmak için onay talep etti.
SpaceX bugüne kadar yörüngeye binin üzerinde Starlink uydusu gönderdi. Amazon'un Kuiper Sistemi ise henüz yörüngede yer almıyor.
Ancak Bezos bu durumun riskli olduğu söylüyor. Bezos'a göre, bu adım Starlink gibi uzaydan internet hizmeti sunmak için tasarlanan Kuiper uydularıyla parazit ve çarpışma riskini doğuracak.
Bezos'un uzay şirketinin bu çıkışı sonrası Amazon'un uydu sisteminin en iyi ihtimal ile birkaç yıl uzakta olduğunun altını çizen Musk, iddiayı reddetti.
20 YILLIK UZAY YARIŞI
Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu olan Bezos ile Tesla'nın sahibi Musk yaklaşık 20 yıldır uzay alanında bir rekabet içerisinde. Bezos 2000 yılında özel uzay şirketi Blue Origin'i kurarak bu alandaki ilk adımını attı. Musk ise 2002 yılında SpaceX ile Bezos'un karşısında çıktı.
İkili arasındaki rekabet 2004 yılında başladı. O tarihte Musk ve Bezos uzay planlarını tartışmak için bir araya geldi ve görüşmeden bir mutabakat çıkmadı.
Christian Davenport'un yazdığı Uzay Baronları isimli kitapta yer alan bilgiye göre, Musk yıllar sonra o buluşmayı "Aslında ona iyi bir tavsiye vermek için elimden geleni yaptım ama o bunu göz ardı etmeyi seçti" sözleri ile özetledi.
Bu tarihten sonra iki isim ve sahip oldukları uzay şirketleri adı konulmamış bir mücadeleye girdi. Tartışma 2013 yılında SpaceX'in NASA fırlatma rampasını özel olarak kullanmaya çalışması ile bir kez daha alevlendi.