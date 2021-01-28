Dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ve Jeff Bezos'un uzay savaşı kızışıyor

20 YILLIK UZAY YARIŞI

Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu olan Bezos ile Tesla'nın sahibi Musk yaklaşık 20 yıldır uzay alanında bir rekabet içerisinde. Bezos 2000 yılında özel uzay şirketi Blue Origin'i kurarak bu alandaki ilk adımını attı. Musk ise 2002 yılında SpaceX ile Bezos'un karşısında çıktı.

İkili arasındaki rekabet 2004 yılında başladı. O tarihte Musk ve Bezos uzay planlarını tartışmak için bir araya geldi ve görüşmeden bir mutabakat çıkmadı.

Christian Davenport'un yazdığı Uzay Baronları isimli kitapta yer alan bilgiye göre, Musk yıllar sonra o buluşmayı "Aslında ona iyi bir tavsiye vermek için elimden geleni yaptım ama o bunu göz ardı etmeyi seçti" sözleri ile özetledi.

Bu tarihten sonra iki isim ve sahip oldukları uzay şirketleri adı konulmamış bir mücadeleye girdi. Tartışma 2013 yılında SpaceX'in NASA fırlatma rampasını özel olarak kullanmaya çalışması ile bir kez daha alevlendi.