Sosyal medyada bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçilir? Dezenformasyona karşı neler yapabiliriz?

Sosyal medya kullanış amacına göre yararlı olduğu gibi bilinçli bir şekilde kullanılmadığı takdirde birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Son günlerde yaşanan Boğaziçi provokasyonunda da görüldüğü üzre, birçok sahte hesap asılsız iddialarla sosyal medyayı provoke ediyor. Kaynağı doğrulamak, tarihe dikkat etmek... Belki birkaç dakikanızı alacak araştırmalarla sosyal medyada bilgi kirliliğine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler Siberay'ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

04.02.2021 15:11 - Son Güncelleme: 04.02.2021 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





