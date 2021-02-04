Bugünkü
Takvim

Sosyal medyada bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçilir? Dezenformasyona karşı neler yapabiliriz?

Sosyal medya kullanış amacına göre yararlı olduğu gibi bilinçli bir şekilde kullanılmadığı takdirde birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Son günlerde yaşanan Boğaziçi provokasyonunda da görüldüğü üzre, birçok sahte hesap asılsız iddialarla sosyal medyayı provoke ediyor. Kaynağı doğrulamak, tarihe dikkat etmek... Belki birkaç dakikanızı alacak araştırmalarla sosyal medyada bilgi kirliliğine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler Siberay'ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

04.02.2021 15:11 - Son Güncelleme: 04.02.2021 15:11
Sosyal medyada bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçilir? Dezenformasyona karşı neler yapabiliriz?


Sosyal medyada saatlerimizi harcıyoruz. Bu mecralarda bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmalıyız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçilir? Dezenformasyona karşı neler yapabiliriz?


Sosyal medyada bilgi kirliliği ve dezenformasyona karşı neler yapabiliriz?

Sosyal medyada bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçilir? Dezenformasyona karşı neler yapabiliriz?

KAYNAĞI DOĞRULAYIN
Bilgiyi paylaşan kişi ya da kaynak çok önemli.

Sosyal medyada bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçilir? Dezenformasyona karşı neler yapabiliriz?


Sosyal medya kullanıcılarının gerçek olup olmadığına dikkat edin.

Sosyal medyada bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçilir? Dezenformasyona karşı neler yapabiliriz?


Web siteleri için ise site adını ve linkleri kontrol edin.