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Canavar görücüye çıktı! Volkswagen Golf 8'in en güçlü ve karizmatik versiyonu: VW Golf 8 R hakkında her şey

Volkswagen'in 1974 yılında üretimine başladığı, en çok tutulan modellerinden biri olan Golf, 8. nesliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir önceki nesil olan Golf 7'ye nazaran keskin çizgiler ve dikkat çekici tasarımıyla ön plana çıkan Golf 8'in merakla beklenen R versiyonu da tanıtıldı. Peki, Volkswagen Golf 8 R'ın özellikleri nelerdir? VW Golf 8 R kaç beygir? İşte A'dan Z'ye Volkswagen Golf 8'in en güçlü ve karizmatik versiyonu R ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

26.01.2021 20:18 - Son Güncelleme: 26.01.2021 20:24
Canavar görücüye çıktı! Volkswagen Golf 8'in en güçlü ve karizmatik versiyonu: VW Golf 8 R hakkında her şey

Alman otomotiv devi uzun zamandır merakla beklenen 2022 Volkswagen Golf R'ı resmen açıkladı.

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Canavar görücüye çıktı! Volkswagen Golf 8'in en güçlü ve karizmatik versiyonu: VW Golf 8 R hakkında her şey

GTI, GTD, Alltrack ve Variant modellerinden sonra 8. nesil Golf ailesi Golf R ile birlikte tamamlandı.

Canavar görücüye çıktı! Volkswagen Golf 8'in en güçlü ve karizmatik versiyonu: VW Golf 8 R hakkında her şey

İlk bakışta çok daha agresif bir ön yüze sahip olduğu görülebilen model, R ailesine özgün ön tamponu ve splitter'ı ile dikkat çekiyor.

Canavar görücüye çıktı! Volkswagen Golf 8'in en güçlü ve karizmatik versiyonu: VW Golf 8 R hakkında her şey

İki farı birbirine bağlayan uzun LED şerit ise artık araç çalıştığı anda direkt olarak açılıyor.

Canavar görücüye çıktı! Volkswagen Golf 8'in en güçlü ve karizmatik versiyonu: VW Golf 8 R hakkında her şey

18 inçlik alüminyum jantları mavi fren kaliperleri ile süslemeyi unutmayan Volkswagen, mat krom renkteki dikiz ayna kapakları ile de genel tasarımda hoş bir kontrast oluşturmuş.