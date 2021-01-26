Canavar görücüye çıktı! Volkswagen Golf 8'in en güçlü ve karizmatik versiyonu: VW Golf 8 R hakkında her şey
Volkswagen'in 1974 yılında üretimine başladığı, en çok tutulan modellerinden biri olan Golf, 8. nesliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir önceki nesil olan Golf 7'ye nazaran keskin çizgiler ve dikkat çekici tasarımıyla ön plana çıkan Golf 8'in merakla beklenen R versiyonu da tanıtıldı. Peki, Volkswagen Golf 8 R'ın özellikleri nelerdir? VW Golf 8 R kaç beygir? İşte A'dan Z'ye Volkswagen Golf 8'in en güçlü ve karizmatik versiyonu R ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
26.01.2021 20:18
- Son Güncelleme: 26.01.2021 20:24