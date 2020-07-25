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Yerli otomobil TOGG dünya devlerine kafa tutuyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

Yerli otomobilin Aralık ayında tanıtılmasının ardından hakkındaki merak gün geçtikçe artıyor... Türkiye'nin otomobili için açıklanan teknik veriler, dünyanın en önde gelen marka ve modelleri ile rekabet edebilecek seviyede bulunuyor. Toplamda beş model dünya markaları ile rekabet edebilir halde. Peki yerli TOGG otomobillerinin, tasarım ve boyut anlamında karşısında durduğu rakipleri kimler?

25.07.2020 11:46 - Son Güncelleme: 25.07.2020 11:46
Yerli otomobil TOGG dünya devlerine kafa tutuyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

Türkiye'nin otomobili için açıklanan teknik veriler, dünyanın en önde gelen marka ve modelleri ile rekabet edebilecek seviyede bulunuyor.

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Yerli otomobil TOGG dünya devlerine kafa tutuyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

60 yıllık bekleyişin ardından vatandaşlar, "Türkiye'nin otomobili" C-SUV ve C-Sedan ile yollara çıkmak için sabırsızlıkla bekliyor.

Yerli otomobil TOGG dünya devlerine kafa tutuyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

TOGG yani Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yaptığı açıklamaları dikkate alırsak 2020 içinde isim tanıtımı, 2021'de fabrika açılışı ve hemen arkasından 2022'de ilk aracın banttan indirme töreni gerçekleşecek.

Yerli otomobil TOGG dünya devlerine kafa tutuyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

Daha sonrasında ki aşamalarda ise gördüğümüz bu iki modele C segmenti hatchback, B segmenti SUV ve yine C segmenti MPV modelleri eşlik edecek.

Yerli otomobil TOGG dünya devlerine kafa tutuyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

Yani kısa zamanda toplamda beş model dünya markaları ile rekabet edebilir hale gelecek.

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