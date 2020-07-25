Yerli otomobil TOGG dünya devlerine kafa tutuyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri
Yerli otomobilin Aralık ayında tanıtılmasının ardından hakkındaki merak gün geçtikçe artıyor... Türkiye'nin otomobili için açıklanan teknik veriler, dünyanın en önde gelen marka ve modelleri ile rekabet edebilecek seviyede bulunuyor. Toplamda beş model dünya markaları ile rekabet edebilir halde. Peki yerli TOGG otomobillerinin, tasarım ve boyut anlamında karşısında durduğu rakipleri kimler?
25.07.2020 11:46
- Son Güncelleme: 25.07.2020 11:46
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