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NASA'nın paylaştığı bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi! Uzayın derinliklerinden gelen fotoğraf...

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) cephesinde işler pek iç açıcı değil. NASA, Mars'a göndermeyi planladığı yeni keşif aracı Perseverance'ın fırlatışını birkaç kere ertelemek zorunda kaldı. James Webb Uzay Teleskobu'nun da fırlatılışı bir kere daha ertelendi. Ancak Hubble hala iş başında eve eşsiz fotoğrafları dünyaya göndermeye devam ediyor. NASA'nın paylaştığı bu fotoğraflar hem tüyler ürpertiyor hem de hayran bırakıyor.

24.07.2020 12:28 - Son Güncelleme: 24.07.2020 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





