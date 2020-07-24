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NASA'nın paylaştığı bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi! Uzayın derinliklerinden gelen fotoğraf...

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) cephesinde işler pek iç açıcı değil. NASA, Mars'a göndermeyi planladığı yeni keşif aracı Perseverance'ın fırlatışını birkaç kere ertelemek zorunda kaldı. James Webb Uzay Teleskobu'nun da fırlatılışı bir kere daha ertelendi. Ancak Hubble hala iş başında eve eşsiz fotoğrafları dünyaya göndermeye devam ediyor. NASA'nın paylaştığı bu fotoğraflar hem tüyler ürpertiyor hem de hayran bırakıyor.

24.07.2020 12:28 - Son Güncelleme: 24.07.2020 12:28
NASA'nın paylaştığı bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi! Uzayın derinliklerinden gelen fotoğraf...

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) cephesinden son haftalarda pek iyi haberler gelmiyor. NASA, Mars'a göndermeyi planladığı yeni keşif aracı Perseverance'ın fırlatışını birkaç kere ertelemek zorunda kaldı. Son açıklamaya göre Perseverance, 30 Temmuz'da fırlatılacak.

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NASA'nın paylaştığı bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi! Uzayın derinliklerinden gelen fotoğraf...

Ayrıca Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olan James Webb Uzay Teleskobu'nun da fırlatılışı bir kere daha ertelendi. Diğer yandan Hubble Uzay Teleskobu ile uzayın derinlikleri halen gözleniyor.

NASA'nın paylaştığı bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi! Uzayın derinliklerinden gelen fotoğraf...

Emekliliğe hazırlanan Hubble'ın iki yeni fotoğrafı NASA tarafından paylaşıldı. Muhteşem kareler internette büyük ilgi gördü.

NASA'nın paylaştığı bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi! Uzayın derinliklerinden gelen fotoğraf...

Uzay teleskobu Kelebek ve Kalkanböceği Nebulaları'nın yeni fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflar, Kelebek Nebulası olarak da adlandırılan NGC 6302'yi ve Kalkanböceği Nebulası diye adlandırılan NGC 7027'yi gösteriyor. Bunlar, bilinen en bulutsu nebulalar arasında yer alıyor.

NASA'nın paylaştığı bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi! Uzayın derinliklerinden gelen fotoğraf...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.

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