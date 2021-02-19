Sosyal medya devi Facebook ile Avustralya arasındaki "haber içeriklerine ücret" kavgası büyüyor!

Sosyal medya devi Facebook ile Avustralya hükümeti arasındaki "haber içeriklerine ücret düzenlemesi" üzerinden çıkan kriz giderek tırmanıyor. Her ne kadar tırmanan krizin odağında Avustralya olsa da yaşananlar teknoloji ve ekonomi dünyasının küresel bir boyut kazanan yeni sorunu haline gelmiş durumda. Avustralyalı medya devi Rupert Murcdoch'ın gazetelerinden biri bu adımı "savaş nedeni" olarak niteledi. ABD'de Demokrat partili Kongre üyesi David Cicilline, Facebook'un yaptığının demokraside bir karşılığı olmadığını söyledi ve "Bir ülkeyi dizleri üzerine çöktürme tehdidi, tek güç benim ilanıdır" dedi. İngiltere'de ise milletvekili Julian Knight, şirketin zorbalık yaptığını savundu ve "Ne Avustralya'da ne de dünyanın geri kalanında doğru işler yapmıyorlar" dedi.

19.02.2021 12:27 - Son Güncelleme: 19.02.2021 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





