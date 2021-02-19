NASA kaşifi Perseverence Mars'a indi tarih yazıldı! Dünyanın konuştuğu görüntüler
NASA'nın Mars kaşifi "Perseverence" NASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Haziran 2020'de fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 470 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra öngörülen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başardı. NASA'nın uzay aracı Perseverance, 20 kamera ve mini helikopteriyle Mars'ta yaşamın izlerini sürecek. Mars'a iniş yapan araçla ilgili ilk kareler gelmeye başladı...
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance'ın bugün Mars'a indi. Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.
NASA'dan da ilk fotoğraflar gelmeye başladı. 1970'lerden bu yana ABD'nin ilk kez Mars'a gönderdiği uzay aracı, Mars'a inerek 470 milyon km yolculuğu tamamlamış oldu.
NASA ekibi iniş anını coşkulu bir şekilde kutladı. NASA, Mars'a gönderdiği en gelişmiş araç olan "Perseverance" keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.
NASA, inişe ilişkin ilk görüntüleri paylaştı. Dünya ile Mars arasındaki 190 milyon kilometrelik mesafe nedeniyle, herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika.
İnişten önce BBC'ye konuşan proje sorumlusu Jennifer Trosper, Perseverance'ın atmosfere girişi öncesi manevra kabiliyetleri olduğunu ancak "buna gerek olmayacağını düşündüğünü" söyledi.
Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya'daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak. Kontrol, Perseverance'taki otonom sistemlerde olacak.
YAŞAM BELİRTİSİ ARAŞTIRACAK
Bu uzay aracı teknolojisini yakından takip etmeyenler için, Perseverance ile 2012 yılında Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasındaki farkı yakalamak kolay değil.
Ancak dış kaplamanın altında, Perseverance çok farklı bir donanıma sahip. Görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için özel enstrümanlarla donatıldı.
Baş mühendis Adam Steltzner, aracın lastik sisteminin de Curiosity'den elde edilen tecrübe ile sağlamlaştırıldığını ifade etti. Perseverance'ın Mars'ın kayalıklı yüzeyinde yıpranmadan hareket edebilmesi için lastikleri özel şeritlerle üretildi.
Perseverance'ın uzay meraklıları için özel bir seyirlik ortaya koyacağını söylemek de şimdiden mümkün. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan aracın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması bekleniyor. Araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopter de uçurulmaya çalışılacak.