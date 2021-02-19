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Facebook ve Avustralya arasında tırmanan kriz ve dünyayı tehdit eden dijital diktatörlük!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal paylaşım platformu Facebook'un Avustralyalı kullanıcılara uyguladığı engellemeyi kaldırması gerektiğini söyledi. Eleştirilerin odağındaki Facebook 18 Şubat itibarıyla ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımını ve görüntülemesini yasakladı. Peki bu kavganın ardında ne var? Dijital diktatörlük medya özgürlüğünü nasıl tehdit ediyor? Detaylar haberimizde.

AJANSLAR
19.02.2021 15:55 - Son Güncelleme: 19.02.2021 15:57
Facebook ve Avustralya arasında tırmanan kriz ve dünyayı tehdit eden dijital diktatörlüki!

Facebook, Avustralya Parlamentosunda görüşülen Google ve Facebook'un Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısıyla ilgili açıklamada bulundu.

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Facebook ve Avustralya arasında tırmanan kriz ve dünyayı tehdit eden dijital diktatörlüki!

Açıklamada, Avustralyalı yayıncı kuruluşların Facebook'ta haber içeriği yayımlamaya devam edebileceği ancak bağlantıların ve gönderilerin Avustralyalılar tarafından görüntülenemeyeceği veya paylaşılamayacağı belirtildi.

Facebook ve Avustralya arasında tırmanan kriz ve dünyayı tehdit eden dijital diktatörlüki!

Avustralyalıların, Facebook üzerinden ulusal ya da uluslararası haberleri paylaşamayacağı ifade edilen açıklamada, ülke dışından uluslararası kullanıcıların da Avustralya haberlerini paylaşamayacağı belirtildi.

Facebook ve Avustralya arasında tırmanan kriz ve dünyayı tehdit eden dijital diktatörlüki!

Google, 15 Şubat'ta Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yapmıştı.

Facebook ve Avustralya arasında tırmanan kriz ve dünyayı tehdit eden dijital diktatörlüki!

AVUSTRALYA BAŞBAKANI MORRİSON, FACEBOOK'TAN VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI ENGELLEMEYİ KALDIRMASINI İSTEDİ
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşımlarını engellemesine ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, platformun, haber yayınlayan kuruluşlarla müzakere masasına oturması gerektiğini belirtti.