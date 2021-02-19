Facebook ve Avustralya arasında tırmanan kriz ve dünyayı tehdit eden dijital diktatörlük!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal paylaşım platformu Facebook'un Avustralyalı kullanıcılara uyguladığı engellemeyi kaldırması gerektiğini söyledi. Eleştirilerin odağındaki Facebook 18 Şubat itibarıyla ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımını ve görüntülemesini yasakladı. Peki bu kavganın ardında ne var? Dijital diktatörlük medya özgürlüğünü nasıl tehdit ediyor? Detaylar haberimizde.

19.02.2021 15:55 - Son Güncelleme: 19.02.2021 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





