Sosyal değil siyasal medya! Twitter'ın "ifade özgürlüğü ve tarafsızlık" balonu söndü!
Son dakika haberi... Sözde demokrasi ve ifade özgürlüğü kapsamında parlatılan sosyal medya uygulamalarının aslında nasıl birer siyasal alet olduğu gerçeği bir bir açığa çıkıyor. ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almasının ardından dünyanın gündemine oturması, Twitter'ın daima propagandasını yaptığı "ifade özgürlüğü ve tarafsızlık" politikalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.
09.01.2021 17:04
- Son Güncelleme: 09.01.2021 17:13
Şirket, sitesinde yer alan "İfade özgürlüğünü savunuyor ve dünya genelinde herkese açık sohbetlerin sağlığını koruyoruz." misyonuyla hareket ettiği iddiasında bulunurken Trump başta olmak üzere farklı ülkeler ve kişiler bazında ortaya koyduğu ikircikli tutumlarla "herkes için ifade özgürlüğü" söylemine gölge düşürüyor.
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