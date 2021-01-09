Sosyal değil siyasal medya! Twitter'ın "ifade özgürlüğü ve tarafsızlık" balonu söndü!

Mart 2006'da Jack Dorsey ve arkadaşları tarafından kurulan sosyal medya platformu Twitter, yaklaşık 88,7 milyon takipçi sayısına ulaşan Trump ile ABD başkanlık seçimleri boyunca yaşadığı çekişmeler ve son olarak Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almasıyla dünyanın gündemini meşgul etti.