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Sosyal değil siyasal medya! Twitter'ın "ifade özgürlüğü ve tarafsızlık" balonu söndü!

Son dakika haberi... Sözde demokrasi ve ifade özgürlüğü kapsamında parlatılan sosyal medya uygulamalarının aslında nasıl birer siyasal alet olduğu gerçeği bir bir açığa çıkıyor. ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almasının ardından dünyanın gündemine oturması, Twitter'ın daima propagandasını yaptığı "ifade özgürlüğü ve tarafsızlık" politikalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

AA
09.01.2021 17:04 - Son Güncelleme: 09.01.2021 17:13
Sosyal değil siyasal medya! Twitter'ın ifade özgürlüğü ve tarafsızlık balonu söndü!

Mart 2006'da Jack Dorsey ve arkadaşları tarafından kurulan sosyal medya platformu Twitter, yaklaşık 88,7 milyon takipçi sayısına ulaşan Trump ile ABD başkanlık seçimleri boyunca yaşadığı çekişmeler ve son olarak Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almasıyla dünyanın gündemini meşgul etti.

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Sosyal değil siyasal medya! Twitter'ın ifade özgürlüğü ve tarafsızlık balonu söndü!

Küresel ölçekte yaşanan bu tartışmalı sürecin ardından sosyal medya kullanıcıları, Twitter gibi belli bir güce sahip sosyal medya şirketlerini, "devlet dışı aktör olma" ve "sansürcülük"le suçluyor.

Sosyal değil siyasal medya! Twitter'ın ifade özgürlüğü ve tarafsızlık balonu söndü!

Şirket, sitesinde yer alan "İfade özgürlüğünü savunuyor ve dünya genelinde herkese açık sohbetlerin sağlığını koruyoruz." misyonuyla hareket ettiği iddiasında bulunurken Trump başta olmak üzere farklı ülkeler ve kişiler bazında ortaya koyduğu ikircikli tutumlarla "herkes için ifade özgürlüğü" söylemine gölge düşürüyor.

Sosyal değil siyasal medya! Twitter'ın ifade özgürlüğü ve tarafsızlık balonu söndü!

Trump'ın hesabının askıya alınmasının ardından Twitter'ın kararını kınayan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kimseye böyle bir sansür uygulanamayacağını ve kimsenin elinden Twitter'da paylaşımda bulunma hakkının alınamayacağını belirtti.

Sosyal değil siyasal medya! Twitter'ın ifade özgürlüğü ve tarafsızlık balonu söndü!
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