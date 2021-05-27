Instagram'ı açan şokla karşılaşacak! En popüler özellik tarih oluyor! Flaş adım bundan sonra...
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram kullanıcılarına sunduğu yeni özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan Instagram uygulamaya entegre ettiği yeni bir özellikle gündeme geldi. Bir süredir beğeni gizleme özelliğini beta sürümünde test eden platform 'beğeni gizleme' özelliğini aktif ediyor. Bundan böyle isteyen kullanıcılar beğeni sayısını diğer kullanıcılara göstermeyebilir. Uygulamayı kullanan kişiler ise bu özelliğe dair detayları merak etmeye başladı.
Instagram'ı açan şokla karşılaşacak! En popüler özellik tarih oluyor! Flaş adım bundan sonra... Facebook'un bünyesinde yer alan sosyal medya platformu Instagram kullanıcılarına sunduğu yeni bir özellikle gündeme geldi. Platformun bir süredir test ettiği özelliği yeni güncellemeyle birlikte devreye alıyor. Uygulamayı kullanan milyonlarca kişi ise beğeni gizleme özelliğine dair tüm detayları merak ediyor.