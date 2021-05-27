Instagram'ı açan şokla karşılaşacak! En popüler özellik tarih oluyor! Flaş adım bundan sonra...

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram kullanıcılarına sunduğu yeni özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan Instagram uygulamaya entegre ettiği yeni bir özellikle gündeme geldi. Bir süredir beğeni gizleme özelliğini beta sürümünde test eden platform 'beğeni gizleme' özelliğini aktif ediyor. Bundan böyle isteyen kullanıcılar beğeni sayısını diğer kullanıcılara göstermeyebilir. Uygulamayı kullanan kişiler ise bu özelliğe dair detayları merak etmeye başladı.

27.05.2021 14:30 - Son Güncelleme: 27.05.2021 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





